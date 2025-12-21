月薪不到35K卻天天內耗！他在公部門約僱半年崩潰 只因「這件事」

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

低薪工作真的只是在「撐資歷」嗎？一名社會新鮮人吐露心聲，表示自己月薪不到3萬5，任職於公家機關的約僱人員，工作內容看似瑣碎，卻樣樣被放大檢視，連「信封字寫得不夠工整」都可能被拿出來檢討，讓他長期陷入自責與內耗。話題一出，有網友安慰他，「領30K操300K的心，這種工作有到班就好了，不要想太多」

低薪工作真的只是在「撐資歷」嗎？（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上發文透露，自己去年畢業後踏入職場，第一份工作僅做了5個月便離職，目前這份工作也才半年。因為擔心履歷「不夠穩定」，他即使身心俱疲，仍不敢輕易離開，只能每天戰戰兢兢上班。「我知道薪水不高，但我真的很怕再換工作，會被覺得撐不住、很不穩定。」

原PO提到，即便自己已經做筆記、努力修正，但工作一多還是會忘記細節，回家後常陷入情緒低潮，忍不住責怪自己「怎麼這麼廢」。向朋友訴苦時，卻只換來一句「薪水那麼低，在內耗什麼。長期的心理壓力也反映在身體狀況上，原PO坦言自己已經到了「每週都要回診」的程度，卻仍找不到調適的方法，「我不知道怎麼調適自己，不去在意那些問題。」

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，「可以嘗試邊做邊找其他間公司，通常跳槽薪水會比較有提高的機會，不用擔心自己的條件 勇敢嘗試就對了！」、「其實一直換工作你只要履歷不寫沒人知道，個資法有保護所以我後來做那個幾個月的我就不寫，寫主要經歷就好，面試有問就說去短期進修」、「公家機關感覺老人和神經病就很多，如果覺得壓抑就離開這種環境吧，不要被神經病搞到自己心靈不美麗了」



