月薪不到9萬想扛1400萬房貸？首購族求推薦「最好過件的銀行」

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

買房對許多首購族來說既期待又焦慮，近日一名41歲首購族發文求助，透露自己年薪103萬、沒有存款、信貸剛繳清，靠著湊齊三成頭期款買下桃園區約2000萬元的預售屋，如今即將進入對保階段，卻因需要貸下高達1400萬元房貸而開始心慌，焦急詢問：「到底哪家銀行比較好核貸？壽險業真的比較容易過嗎？」

買房對許多首購族來說既期待又焦慮。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上以「預售屋即將要對保 首購族想請教」為標題發文表示，自己屬於首購族但無法使用新青安，目標希望能拉到30年，甚至35年的房貸期限，讓負債比看起來較好，每月壓力也較輕。

廣告 廣告

原PO提到，他聽聞「壽險公司比較願意貸款」，但不確定是否需要搭配購買保單，因此急向網路前輩求教，「有沒有推薦核貸率比較高的銀行或壽險業者？」

貼文曝光後，引發網友熱議，「勇者。沒存款年薪104要貸1400…，後面還有不少費用要繳的老哥，我存款500、年薪400，大概剩下一年交屋跟你一樣要貸1400，都有一點小緊張了而且你已經41歲了，可能...」、「很簡單，去每家銀行貸款部詢問，給建物資料，請他們估價看看。你收入不錯，聯徵沒有瑕疵的話，75成都沒問題。」、「這收支比看起來很危險，1400萬貸35年，年利率先抓2.2%，這樣每個月要還4.7萬，年收103就是8.58萬/月，負債比54.8%，有可能要加保人才能過喔」

更多FTNN新聞網報導

房貸能貸到8成？家人自備600萬想買1400萬預售屋 網看條件全搖頭

首購族天人交戰！25歲年薪百萬遇上「理想婚房」：到底該不該下手？

月薪近12萬想換透天？25歲夫妻怕被房貸壓垮 網友「一句話」點醒他們

