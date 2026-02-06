月薪只有最低工資！ 她急問「過年怎麼包」 網一票勸：別硬撐





過年紅包該包多少，往往成了剛出社會族群最頭痛的問題。尤其薪水不高、又還在適應職場階段時，更是左右為難。近日就有一名剛畢業不久的女子發文詢問，自己月薪只有最低薪資，面對即將到來的農曆春節，紅包到底該怎麼包才不失禮又不傷荷包，引發網友熱烈討論。

該名女子在網路論壇Dcard上發文表示，自己應屆畢業、工作約半年，目前月薪為最低薪資29500元。雖然吃住都在家裡，生活開銷相對較低，但每個月仍會固定拿出約三分之一薪水貼補家用，因此實際能運用的金額並不多。眼看春節將近，她開始煩惱紅包問題，擔心包太少會讓長輩不開心，包太多又會影響自己的經濟狀況，只好上網求助「過年紅包到底要包多少？」

▼原PO發文詢問紅包到底該怎麼包才不失禮又不傷荷包。（示意圖／翻攝photoAC）

貼文曝光後，不少網友分享自身經驗，坦言過年包紅包的金額其實不高，「我都只包1600欸哈哈」、「只有我包600嗎…」、「我打算阿嬤1200，老爸600或1200」、「我如果是妳，一人就6000，兩人就3600，另外就算存不到錢，說真的也不是紅包包多少的問題」、「我一律都是3600一個人，沒有變過」、「我剛出社會包2000～3600，讓妳參考」。

▼不少網友分享自身經驗，坦言過年包紅包的金額其實不高。（示意圖／東森新聞資料照）

除了提供具體數字外，也有不少網友提醒原PO，紅包金額應該以自身能力為主，「建議一開始不用包太多，畢竟還有工作那麼久，這樣級距很難調」、「包自己能力範圍內就好，如果長輩多嘴，就說孝親費不要給的話，那過年紅包可以多包一點」、「看你家，我自己是以前收多少，包多少回去」、「量力而為」。

（封面示意圖／取自Pexels）

