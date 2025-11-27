月薪只有3萬初，可以交女友嗎？兩性導師：比起薪水「更需要3條件」

日前，一名女網友因為買了365元的鹹酥雞，被男友指責「拜金」，引發網路熱議。許多人也因此開始反思：在一段關係裡，金錢觀到底應該如何拿捏？尤其對男生而言，要有多少錢才有資格交女友？《優活健康網》特摘兩性導師貝克書分享自身觀點，只要做到3件事就不用為此擔心。











很多男生都有一個迷思：覺得自己賺不夠多、薪水太低，因此「不配」交女友。但現實是：女生不是在挑你有多少錢，而是在看你這個人整體呈現出來的「生活狀態」。以下3點，是你真正需要具備的，而不是你的月薪數字。

⁡1. 願意花錢打扮自己 ⁡



⁡你不需要長得很帥，也不需要穿名牌，你只需要讓自己看起來順眼、乾淨、有品味。大部分的男生不是醜，只是懶得打扮。

你只要願意1個月花1000、2000、3000塊整理自己，基本的風格、基本的穿搭、基本的乾淨感都有做到，你在女生眼裡的第一印象就不會差到哪裡去；再加上你的身材、皮膚、整潔度、儀態，這些從生活就能慢慢調整。

不用花大錢，也能變成看起來舒服、有質感的人。你願意讓自己變好，你就已經贏過大部分完全不打扮的男生。





⁡2. 不會為了小錢斤斤計較



你可能覺得：我月薪3萬、4萬是不是不夠？我是不是沒有資格談戀愛？但真正讓女生反感的不是「薪水低」，而是「小氣」。

⁡

當你跟女生互動，你為了100塊、30塊、15塊一直追著對方要回來，不管你月薪5萬、10萬，女生都會覺得很沒魅力。這不代表你要一直請客。而是如果只是一些順便付的小金額，你不需要計較到讓對方覺得尷尬或壓力。

⁡

你願意大方，而不是浪費。你願意自然，而不是小氣。這樣女生才會覺得你舒服、穩定、成熟。3萬薪水但不小氣，比10萬薪水卻計較的人更有魅力。





3. 你能支付自己的開銷就好



大部分的女生不是拜金。真正要求你「全部都要你買單」的女生，頂多1成。絕大多數的女生願意 AA，甚至遇到互動很舒服的，她還會請你。

所以你真正需要具備的不是高薪，而是：

可以自己出自己的那一份

不需要女生替你付錢

不需要找女生借錢

可以負擔基本約會費用

一般約會一次1000、2000，你能出自己的部分就夠了。女生在乎的不是你能不能給她奢侈的生活，而是你能不能讓她安心、不會造成負擔、不會把壓力丟給她。

你能照顧自己，你就有資格談戀愛。你能生活穩定，你就配得上任何一段感情。你不需要先月薪5萬、10萬才配交女友。你只需要先把自己的生活照顧好。

⁡

⁡真正需要錢的不是談戀愛，而是你有沒有讓自己的生活呈現「穩定感」。你願意打扮、你不小氣、你能養活自己，這3點比你的薪水多寡，更決定你能不能吸引到好女生。

不要再因為賺多少就否定自己，你本來就配擁有一段好的感情。

（本文獲貝克書授權轉載，原文為：你要有多少錢才有資格交女友？）

