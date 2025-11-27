月薪只有3萬初，可以交女友嗎？兩性導師：比起薪水「更需要3條件」
日前，一名女網友因為買了365元的鹹酥雞，被男友指責「拜金」，引發網路熱議。許多人也因此開始反思：在一段關係裡，金錢觀到底應該如何拿捏？尤其對男生而言，要有多少錢才有資格交女友？《優活健康網》特摘兩性導師貝克書分享自身觀點，只要做到3件事就不用為此擔心。
很多男生都有一個迷思：覺得自己賺不夠多、薪水太低，因此「不配」交女友。但現實是：女生不是在挑你有多少錢，而是在看你這個人整體呈現出來的「生活狀態」。以下3點，是你真正需要具備的，而不是你的月薪數字。
1. 願意花錢打扮自己
你不需要長得很帥，也不需要穿名牌，你只需要讓自己看起來順眼、乾淨、有品味。大部分的男生不是醜，只是懶得打扮。
你只要願意1個月花1000、2000、3000塊整理自己，基本的風格、基本的穿搭、基本的乾淨感都有做到，你在女生眼裡的第一印象就不會差到哪裡去；再加上你的身材、皮膚、整潔度、儀態，這些從生活就能慢慢調整。
不用花大錢，也能變成看起來舒服、有質感的人。你願意讓自己變好，你就已經贏過大部分完全不打扮的男生。
2. 不會為了小錢斤斤計較
你可能覺得：我月薪3萬、4萬是不是不夠？我是不是沒有資格談戀愛？但真正讓女生反感的不是「薪水低」，而是「小氣」。
當你跟女生互動，你為了100塊、30塊、15塊一直追著對方要回來，不管你月薪5萬、10萬，女生都會覺得很沒魅力。這不代表你要一直請客。而是如果只是一些順便付的小金額，你不需要計較到讓對方覺得尷尬或壓力。
你願意大方，而不是浪費。你願意自然，而不是小氣。這樣女生才會覺得你舒服、穩定、成熟。3萬薪水但不小氣，比10萬薪水卻計較的人更有魅力。
3. 你能支付自己的開銷就好
大部分的女生不是拜金。真正要求你「全部都要你買單」的女生，頂多1成。絕大多數的女生願意 AA，甚至遇到互動很舒服的，她還會請你。
所以你真正需要具備的不是高薪，而是：
可以自己出自己的那一份
不需要女生替你付錢
不需要找女生借錢
可以負擔基本約會費用
一般約會一次1000、2000，你能出自己的部分就夠了。女生在乎的不是你能不能給她奢侈的生活，而是你能不能讓她安心、不會造成負擔、不會把壓力丟給她。
你能照顧自己，你就有資格談戀愛。你能生活穩定，你就配得上任何一段感情。你不需要先月薪5萬、10萬才配交女友。你只需要先把自己的生活照顧好。
真正需要錢的不是談戀愛，而是你有沒有讓自己的生活呈現「穩定感」。你願意打扮、你不小氣、你能養活自己，這3點比你的薪水多寡，更決定你能不能吸引到好女生。
不要再因為賺多少就否定自己，你本來就配擁有一段好的感情。
（本文獲貝克書授權轉載，原文為：你要有多少錢才有資格交女友？）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
戀愛時大腦會產生什麼變化？醫揭「4激素」狂分泌：真愛出現在熱戀後
我們談情做愛，但不說未來！戀愛新趨勢「Situationship」5大行為分析
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為月薪只有3萬初，可以交女友嗎？兩性導師：比起薪水「更需要3條件」
其他人也在看
他嘆台灣「薪水像東南亞、物價像歐洲」 掀2派論戰
物價飛漲，只有薪水不漲，一位網友指出，薪水多年來從2萬多升到3萬出頭，卻要面臨超市高昂的物價、外食的高消費，感嘆「薪水像東南亞，但超市的價格卻像歐洲」，貼文一出引發熱議，不少旅居國外的網友表示，每次回來都被台灣物價嚇到，對比國外薪水，在台灣真的很難存到錢。但也有持相反意見的人認為，原PO薪水沒跟上大環境，也該思考是不是自身有問題。中時新聞網 ・ 1 天前
7成勞工賺不到平均薪資 服務業員工薪情最差
勞工全年薪資平均73.2萬元，但有近7成受僱員工薪水低於這個數字(圖/pexels)卡優新聞網 ・ 1 天前
1.25兆國防特別預算將送立院審議 傅崐萁：軍人加薪等法案須先執行「這是基本底線」
總統賴清德昨宣布將提出規模達1.25兆的國防特別預算，行政院會今（27日）通過，後續將送立院審議。國民黨團立院總召傅崐萁被問及黨團立場時，強調軍人加薪等國會通過的法律必須先執行，這是基本底線，而若連國會通過的法律都要踐踏，不可能像這樣的政權妥協。鏡報 ・ 21 小時前
土地公廟會計月薪僅6K 廟方挨告喊冤：他自願奉獻給神明
蔡姓男子在大寮區前庄福德宮擔任會計，但他認為每月薪水僅1萬2千元，還被降薪到6千元，甚至還有3個月沒領過薪水，不符合勞基法規定，提告要求廟方返還他工作3年半來的73萬多元薪資差額，但廟方喊冤稱蔡男只是志工性質的會計，並非正式聘任，法官審酌相關事證後，採信廟方說詞，判蔡男敗訴。自由時報 ・ 3 小時前
CSP廠商搶貨，DRAM合約價第四季將上漲45%-55%
【財訊快報／記者李純君報導】市調單位TrendForce最新數據顯示，第三季DRAM產業營收季增超過三成，展望第四季，雖然廠商出貨成長幅度收斂，但在雲端服務供應商(CSP)搶貨的前提下，第四季DRAM合約價亦將上漲45%-55%。根據TrendForce最新調查，2025年第三季由於一般型DRAM(conventional DRAM)合約價上漲、出貨量季增，且HBM出貨規模擴張，推升DRAM產業營收較前一季成長30.9%，達414億美元。展望第四季，隨著原廠庫存普遍見底，出貨位元季增幅將明顯收斂。價格部分，由於雲端服務供應商(CSP)對採購價格態度較開放，其他應用需跟進價格漲幅，以確保原廠的供應量，預期將導致先進及成熟製程、各主要應用的合約價快速攀升，預估第四季最終conventional DRAM合約價將季增45-50%，conventional DRAM及HBM合併的整體合約價亦將上漲50-55%。分析第三季主要DRAM供應商營收表現，SK hynix維持排名第一，受惠於產品售價季增、位元出貨大幅成長，營收季增12.4%，達137.5億美元，但市占在激烈競爭下降至33.2%。Sam財訊快報 ・ 1 天前
薪水東南亞、物價像歐洲！ 他嘆台灣生活不合理 網戰翻
薪水東南亞、物價像歐洲！ 他嘆台灣生活不合理 網戰翻EBC東森新聞 ・ 22 小時前
勞動部擬調「薪資」揭露門檻！Z世代近半力挺透明化
【記者張綵茜／台北報導】勞動部擬修法將徵才薪資揭露門檻從4萬元提高至5萬元；薪資平台調查顯示，49%的Z世代勞工支持薪資透明化。專家提醒，真正關鍵在企業內部薪資結構，否則提高門檻仍難改善職場不公平。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前
震驚影壇！韓「資深男演員」南浦洞病逝享壽81歲
南韓資深演員南浦洞（남포동）於23日上午傳出病逝消息，享年81歲。中天新聞網 ・ 1 天前
《通網股》華電聯網跨域整合AI、AR 助高雄巨蛋升級為全台最智慧場館
【時報記者王逸芯台北報導】高雄巨蛋即將啟用全台首座大型場館「智慧杆示範應用服務」，由經濟部產業發展署指導、華電網(6163)建置，透過物聯網、AI與AR等技術整合，全面升級場館營運方式與民眾使用體驗，為高雄智慧城市建設注入新動能。高雄巨蛋是南台灣最具代表性的巨型場館，每年承接數百場演唱會、展演及體育賽事，周邊緊鄰捷運紅線巨蛋站與漢神巨蛋購物廣場、人流密度高。此次導入智慧杆系統，被視為場館服務模式的一大革新，將突破既有場域營運思維，打造更即時、更互動、更安全的智慧環境。 智慧杆建置包含多項核心亮點。首先，在資訊服務方面，透過高亮度戶外數位看板結合雲端推播平台，建立以智慧杆為載體的場域級「智慧媒體與資訊平台」，可提供即時公告、活動提醒、場館平面圖、動線建議、周邊商圈資訊及行銷內容，協助漢神巨蛋、瑞豐夜市等商圈提升曝光與引流，讓國內外遊客享有更直覺、便利的場域體驗，同時帶動周邊消費活絡。 在人流與安全管理上，智慧杆整合AI影像辨識及深度學習，能即時掌握館內各區人潮分布、熱區動線，協助人員調度與動線引導，提高場域安全控管效率。系統亦支援「智慧尋人」功能，在大型活動期間可依錄影記錄與特徵搜尋協助時報資訊 ・ 1 小時前
月薪3萬5扛全家「房東拒長租」 23歲女心累嘆：看不見未來
在高齡化與低薪並存的社會中，「年輕人能否同時養活自己與爸媽？」逐漸成為許多家庭無法逃避的議題。近日就有一名23歲女網友於網路論壇Dcard上抒發心境，坦言自己薪水只有3.5萬，卻要撐起全家，加上房東表明不願長租、搬家迫在眉睫，讓她焦慮到幾乎看不見未來。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前
宏匯集團躍捷運聯開案新霸主 看好商用不動產後市「應該是非常好」
宏匯集團董事長許崑泰第三度攜手愛山林董事長祝文宇，已順利簽下全台規模最大捷運聯開案「環宇上城」，累計迄今宏匯集團已陸續得標8筆政府公部門標案，躍居為捷運聯開案新霸主！許崑泰表示，宏匯決定投入開發的三個條件，是只要「蓋得出來、賣得掉、賣不掉也租得掉」，就會積極評估投資，觀察商用不動產後市，「應該是非常好！」目前這8筆捷運聯開案及公辦都更案，總投資額達2,526億元，未來，將加碼競標北部都會區大案，重心還是在台灣。中時財經即時 ・ 53 分鐘前
拿宏福苑44死「血教訓」來拉保險 港星挨轟道歉
拿宏福苑44死「血教訓」來拉保險 港星挨轟道歉EBC東森娛樂 ・ 1 天前
23歲大學生跑去當保全？ 網揭背後真相：比你想得更務實
一名網友在PTT分享，社區新來的保全年僅23歲、且是大學畢業生，讓他不解「念了大學為何最後跑來當保全」。貼文曝光後掀起高度討論，許多網友反倒認為，年輕人選擇保全並不奇怪，背後原因往往比外界想像更務實。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
面子給超大！南韓「國民爺爺」李順載辭世 2任總統罕見「花圈同框」
韓國演藝圈昨（25）日傳出資深演員李順載離世消息，享壽91歲，靈堂設於首爾峨山醫院。消息公布後，不僅演藝界表達哀悼，政治圈也迅速有所動作，多名重要政治人物公開致意，顯示他作為「國民爺爺」長期深受到大眾尊敬的形象與地位。在韓國文化中，對於年長或具有卓越貢獻的公共人物，社會普遍會以「老師」作為敬稱，因此包括總統在內的政治人士於悼念時皆使用這一稱呼。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宏福苑煉獄涉險！他痛揭三致命關鍵 「消防員不怕死！只怕制度漠視的人禍」
香港大埔「宏福苑」大火截至今天（11/28）清晨至少已確認94人喪生，包括1名消防員殉職，76名傷者也有11位消防員。據了解，此次香港767名消防員、128輛消防車、57輛救護車全部出動，事發迄今3天幾乎不眠不休在火場搶救，搜救仍在進行中。近日網路瘋傳「一名普通香港消防員的自白」，除了詳述火場實況及救災不易的無力感之外，並直指這場人禍是因為阻燃網監管不同調，施工者貪便宜僥倖成禍端，痛訴：「貪婪、漠視和監管失職，最終變成了人間煉獄！」太報 ・ 3 小時前
自駕車躍進.客貨兩用 無人賽車跑贏人類
美國加州街頭2026年可能出現中國大陸製造的無人電動計程車嗎？目前自駕公司Waymo已經宣布，要引進中製極氪(Zeekr)，在美國多個城市服務。中國在新能源車產業持續領先，還包括電動貨運卡車銷量增長，中型電動客貨兩用無人車，也完成道路測試，最快今年底量產。同時，上海推出可用手機召喚的移動充電機器人，解決老舊社區無電動車充電樁的難題。自駕車要取代人類駕駛的職業功能了嗎？連賽車手都要小心：在阿布達比的無人車賽事中，AI操控的無人賽車，極速下運算能力有重大突破，最後一不到一秒的微弱差距，贏過人類車手。TVBS新聞網 ・ 1 天前
去年受僱年均總薪73.2萬 近7成上班族未達平均
主計總處公布去（2024）年全體受僱員工全年總薪資平均數73.2萬，但卻有近7成的上班族年薪沒有達到平均水準，凸顯極端高薪族群拉高整體平均值。學者認為，政府如果過度干預薪資政策，可能會引起反彈，建議可以透過社會福利等政策，降低或補助民眾住宅成本等方式，也能解決「薪資M型化」問題。公視新聞網 ・ 1 天前
保險巨頭安聯AI轉型 傳子公司擬在18個月內裁1800人
（中央社法蘭克福2025年11月26日綜合外電報導）德國保險巨頭安聯集團（Allianz）今天表示，隨著其採用人工智慧（AI）技術，可能將進行裁員。報導指出，多達1800個主要是在客服中心的職位可能遭到裁撤。安聯旗下負責旅遊保險的子公司Allianz Partners表示，公司正「運用AI」強化其產業地位並提升服務品質，但此類變革可能「影響目前高度依賴人工流程的職位」。發言人婉拒提供更多細節。但據「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）引述公司消息人士報導，Allianz Partners計畫在未來12至18個月內削減1500到1800個職位。這相當於Allianz Partners 2萬2600名員工中的最多8%，其中許多人在客服中心工作。報導指出，裁員將波及德國、法國、西班牙及英國。接近公司的人士告訴法新社，與員工代表的討論仍處於初期階段。據該報導，Allianz Partners每天在全球接到約20萬通來電，其中許多詢問屬於簡單事項，例如索賠進度。未來，許多此類詢問將由自動化AI回應處理。隨著AI技術快速蓬勃發展，許多公司已因採用AI而宣布裁員。中央社財經 ・ 1 天前
房價盤整氛圍濃，蛋黃區住宅大樓抗跌，雙北現罕見漲勢
【財訊快報／記者張家瑋報導】今年房市不明朗，都會區房價亦有所修正。房仲業者觀察實價登錄，六都各類型建物房價，大部分皆呈現下滑；不過，六都中有五都之大樓物件，跌幅較小，甚至雙北市大樓還出現漲勢。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，限貸因素衝擊之下，買盤縮手明確，令全台房價相繼修正，但也突顯出蛋黃區住宅大樓的保值型與抗跌性。據統計，六都各建物類型中，跌幅最大分別為台中市華廈、台北市公寓及高雄市住宅大樓，三類物件跌幅皆達一成以上。賴志昶指出，北市公寓與中市華廈，具有低總價、低單價等優勢，惟此類物件多屬高屋齡，屋況好壞落差大，加諸有限貸令等因素，購屋族對老舊產品態度轉趨保守，因此較具有議價空間；至於高雄市住宅大樓多屬新成屋，仍出現價格盤整，主因為高雄受科技產業進駐與諸多建設議題挹注，疫情後吸引不少建商進駐，創造大量新成屋供給，惟適逢房市翻轉，投資、置產買盤散去，自住客亦出手謹慎，令此類物件較有賣壓，致使市況出現盤整趨勢。值得注意的是，根據數據，桃園、台中以及台南之住宅大樓物件，跌幅僅在1%左右，另在雙北市大樓產品甚至出現罕見漲勢；另外，同現漲勢的還有桃園、台南市公寓產品。賴志昶認為，在大環境財訊快報 ・ 1 天前
香港宏福苑大火／男星林子幸趁機賣保險挨批「賺死人財」 本人心痛發聲：遭誤解
香港大埔「宏福苑」昨（26）日發生五級大火，7棟大樓從底燒到頂樓，導致至少44人葬身火海，超過200人失聯，成為香港回歸以來最嚴重的火災，不僅震驚全香港民眾，包含中國國家主席習近平、台灣總統賴清德也發聲哀悼，不過卻有民眾發現，港星林子幸疑似想藉著火災賣保險，挨批「賺死人財」。對此，他也緊急澄清了。鏡報 ・ 1 天前