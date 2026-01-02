月薪族也能翻身？ 他30歲靠「市值ETF包牌法」資產拚近500萬





不少人認為資產快速累積得靠高薪、創業或重押飆股，但近日一名年薪僅約76萬元的30歲國營員工，揭露如何在並非高薪的情況下，靠著市值型ETF為主的配置，在2025年將總資產推進到近500萬元，相關分享一出，立刻在PTT掀起話題。

原PO透露，自己年薪約76萬元，並非外界想像中的高薪族，但透過長期紀律投入與明確的資產配置策略，今年繳出26.1%的整體報酬率，股票加上現金的總資產已逼近490萬元。他強調過程中沒有神操作，靠的只是把風險與情緒降到最低。

廣告 廣告

從帳戶配置來看，他的投資核心相當單純，以市值型ETF作為主要部位。在主力帳戶中，元大台灣50（0050）累積至10.5張，另持有1張富邦台50（006208）作為長期持有的基礎資產。為了在行情明顯偏多時提升效率，他也適度配置槓桿型ETF，包括富邦日本正2、富邦NASDAQ正2以及台灣加權正2，整體股票市值約377萬元，帳面報酬率高達28.57%。

除了台股，他也透過另一個帳戶進行海外配置，資產約139萬元，其中超過8成投入海外市場，分散於美股與日股相關標的，形成台、美、日三地的市值型布局。雖然他坦言自己「不太會選股」，但年初仍曾短線操作部分個股，如京鼎、國泰金及已獲利出場的朋億，累積約38萬元的實現損益。不過他也直言，個股交易耗費心力，最終還是回到ETF為主的策略。

▼原PO分享靠著市值型ETF為主的配置，在2025年將總資產推進到近500萬元。（示意圖／取自Pexels）

在操作節奏上，原PO分享自己的原則是「平時慢慢買，恐慌時才敢重壓」。他提到，2025年初市場震盪時，資產曾一度因市場恐慌而資金回撤，從365萬元回落到250萬元，但後來克服恐懼，堅持「盤整或上漲就慢慢買」，並在大幅修正時加碼正2，後續隨行情回升，資產規模才逐步拉開差距。

值得一提的是，他的生活型態同樣成為討論焦點。原PO表示自己沒有買車、也尚未購屋，平時住在公司宿舍，全年支出僅約20萬元，把大部分現金流留給投資。即便如此，他也提到今年因交往對象而生活更豐富，並在花蓮發生天災時主動捐款，認為「存錢不是目的，怎麼用才是」。

▼原PO表示自己沒有買車、也尚未購屋，平時住在公司宿舍，全年支出僅約20萬元，把大部分現金流留給投資。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，不少網友留言表示佩服，認為能在大幅波動中抱得住ETF，才是真正困難的地方，「看到庫存那個正2的報酬率，真的要抱得住才是高手」、「照這樣好好規劃基本上40歲就很好過，時間就是站在年輕人這一邊」、「邏輯清楚、目的明確，活該你賺錢」、「認真年報給推，這才是市井小民真實狀況」、「很不錯的觀念，這樣變有錢是遲早的事」、「30歲快500萬，這執行力太強了」。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



繼承950萬沒投資過！ 她想砸進股市拚「提早退休」 全場急勸退

投資這麼重要 學校為何不教？ 網曝殘酷現實

問股票買什麼「答案總是0050」？ 網揭關鍵：輸了全市場陪你