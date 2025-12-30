月薪最高5.9萬！台鐵釋出69個職缺 今起開放報名

台鐵公司資產開發處、附業營運處及北區營運處114年從業人員聯合甄試，今（30）日上午10時正式開放報名，報名期限至115年1月12日下午5時截止。此次招募採線上報名作業，相關簡章與資訊可至台鐵官網或試務報名網站查詢。

台鐵徵才。（示意圖／中天新聞）

本次聯合甄試釋出正取69名、備取160名，月薪範圍從3.7萬元至5.9萬元不等。招募職缺包含職安管理、都市計畫、不動產經營、事務管理、運務及廚工等類科。

在「第8階助理工程師、助理管理師」部分，正取5名、備取15名，甄試類科涵蓋職安管理、都市計畫、不動產經營及事務管理，月薪為45,130元，最高可達59,210元。「第9階技術員、事務員」正取3名、備取9名，甄試類科為職安管理及不動產經營，月薪為42,580元，最高可達55,660元。

廣告 廣告

職缺數最多的「第10階助理站務員、助理事務員」正取55名、備取119名，甄試類科為運務及事務管理，月薪為40,010元，最高可達51,960元。「第11階服務員」正取6名、備取17名，甄試類科為事務管理及廚工，月薪為37,230元，最高可達43,750元。

台鐵公司表示，歡迎具服務熱忱和專業技術的人才加入台鐵團隊。公司設有完整的從業人員職務薪級制度，將藉由在職訓練逐級培養公司中堅幹部，升遷管道暢通，並享有考核獎金、績效獎金、勞保、健保及按月提撥勞工退休金等福利。

延伸閱讀

日月潭自駕「2分鐘收2罰單」他怒玩不起 網：違規別討拍

曹西平享壽66歲！乾兒子神情哀戚現身殯儀館 哽咽吐：先處理後事

影/亞洲黑熊「黑糖」慶生！台北動物園推「無痕山林」