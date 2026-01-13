月薪標32K卻領不到？醫學中心行政人員嘆：要怎麼活下去

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

求職網站上寫月薪32K以上，實際到手卻不到3萬元？一名網友近日在網路發文抱怨，求職時標示的薪資與實際待遇落差甚大，不僅固定薪資偏低，還得仰賴績效與全勤補齊，讓她直呼：「有種被騙進來的感覺。」貼文發布後，引起大批網友共鳴。

求職網站上寫月薪32K以上，實際到手卻不到3萬元？（示意圖／pexels）

一名網友在社群平台發文表示，目前於中部某醫學中心擔任行政人員，當初在求職平台上看到職缺標示「月薪32,000元以上」，面試時也未被告知設有試用期，實際到職後才發現固定薪資僅29,364元，其餘需仰賴績效與全勤獎金才能勉強達到32K，且還有3個月試用期，讓她直呼「到底要怎麼活下去啊，真的好想逃」。原PO接著無奈表示，一請事假薪水就掉到2萬出頭，生活壓力極大，對未來感到迷惘。

貼文一出，不少網友紛紛在留言區表示：「真的別在醫院上班，醫療產業是沒任何未來性可言」、「很多職缺都喜歡寫底薪+績效+全勤之後的薪水來騙人，你如果覺得做起來很不舒服那就逃」、「趕快換工作吧」、「趕快離開，醫療體系就是慷他人之慨，被剝削的永遠是員工」、「行政大多數都很低薪，聽起來好聽而已，實際上薪水超少，建議妳快逃」。

也有網友建議，「下次問清楚薪資結構問題，這也算經一次長一智」、「先不要想太多，沒有更理想工作，先累積經驗和專業知識，再騎驢找馬」、「你可以嘗試一些用勞力換錢的工作，像餐飲業排班，或是學工程水電什麼的，不一定要做長久，但至少要知道自己的勞力可以值多少」、「爽就先待，騎驢找馬，但估計上班也不能爽滑手機」、「餐飲的行政也很不錯讓妳參考一下」。

