月薪沒5萬別到台北生活？過來人嘆：過得像難民

北部生活開銷大，一名女網友表示，有人說在台北生活月薪至少5萬才夠，「沒5萬都是難民」，就算在台北工作薪水比在南部高，但生活品質卻比南部差很多。話題掀起熱議，一票人直喊認同，「真的啊！北漂族月開銷最少要5萬。」

一名女網友日前在Dcard發文表示，看到有人說在台北生活月薪至少5萬才夠，沒5萬都是難民；還有人提到，台北房租是南部的3倍，以台北薪水7.5萬、高雄薪水6萬來比較，雖然台北薪水比南部多了1.5萬，但生活品質卻比在南部差，「在高雄月薪6萬可以過得像土皇帝，在台北可能連社區套房都租不起。」

原PO表示，有北漂族在台北工作月薪2.6萬，扣掉房租1.5萬及生活開銷，每個月只能存1000元；還有上班族為了省錢，在淡水租屋，每天通勤台北來回3小時。原PO好奇，大家是否認同「月薪沒5萬在台北都是難民」？

話題引發熱烈討論，大票網友直言，「真的啊，在台北月開銷最少要5萬」、「北漂生活真的很硬，除非是台北人住家裡」、「我年薪從70到120萬，還是覺得過得像難民」、「年薪就算100萬，在台北也只能是普通人」。

也有過來人表示，「我一開始北上到台北工作，年薪100多萬，月開銷包含房租共3、4萬，後來調回高雄，年薪沒變，直接買房、買車。」

