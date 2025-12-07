月薪沒5萬都是難民？他問台北生活要多少才夠 網嘆：沒貸款也只能勉強生存

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

現今物價不斷上漲，在台北生活月薪要多少才夠？近日一名網友在 Dcard 上發文表示，看到有人在台北生活月薪是少要5萬，且租金是南部的3倍。但原PO表示，自己雖是住北部，但與家人同住且不用給孝親費，一個月至少能存2萬，所以對此完全沒概念，貼文一出引起網友熱議，有人表示，「沒任何貸款5萬勉強生存，住家裡才能更低」。

現今物價不斷上漲，在台北生活月薪要多少才夠？（示意圖／Pixabay）

原PO表示，曾看過有人說台北的房租是南部的3倍且薪水只差1.5萬，但生活品質卻差很多。還有朋友告訴她，在高雄月薪6萬就可以過得像「土皇帝」，但在台北可能連有管理式的社區套房都租不起。

原PO接著表示，還曾看過有人月薪2萬6在台北工作，房租1萬5扣掉生活開銷，每個月只能存1000元，也有通勤族從淡水到台北上班，每天通勤3小時。她坦言，自己因為是和家人住一起，且本來就住北部又不用給孝親費，因此讓她更好奇是否真如同其他人所說，「在台北月薪沒5萬都是難民？」

貼文一出，引起大批網友熱議表示：「應該是年薪沒100再台北都很硬」、「沒任何貸款5萬勉強生存，住家裡才能更低」、「至少要月收10萬比較能過生活」、「因為稍微正常一點的套房一定要兩萬以上，現在物價又很高」、「至少7萬，不然每天台北吃飯一天至少也要800-1200」。



