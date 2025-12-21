政治中心／綜合報導

擁有百萬追蹤的軍事網紅說真話的徐某人，日前公開一段錄音檔，內容是中國情報人員要以百萬台幣月薪收買他，批評台灣軍事不足，讓台灣人喪失信心。對此綠委批評，中國寧可把錢拿去請網紅當政治工具，也不願照顧自己人民實在遺憾。

中國網紅說真話的徐某人：「台灣的大罷免最終以大失敗收場，所以今天咱們就來更新一下，大罷免之後台海局勢的可能性走向。」

在X平台擁有百萬追蹤人數，YT頻道也有33萬人訂閱，經常分析國際軍情及台海情勢的中國網紅"說真話的徐某人"，日前公開一段錄音，是中國情報人員希望能收買他，藉此散佈網路輿論打擊台灣。

廣告 廣告

中共情報人員vs.中國網紅說真話的徐某人：「你只要客客觀觀的談，台灣現在整個的，軍事方面有不足的問題，台灣我估計是不會攻，但就攻台的工作辦公室也不會撤，但他們每天還是得往上交東西，這個道理你懂嗎肯定是。」





中國花百萬買網紅？ 錄音檔爆中國政治宣傳亂民心

月薪百萬買網紅？錄音檔爆中國政治宣傳亂民心。（圖／說真話的徐某人Youtube）





看準說真話的徐某人，評論風格長期較為中立客觀，指定對方針對我國軍事來評論，在薪酬方面更是大手筆。

中共情報人員vs.中國網紅說真話的徐某人：「博主收益你想怎麼著，因為你剛剛已經透露說，你總共經費一個月4萬歐元，不是是一個人，不是你想日本那邊有一個哥們，直接張口就要了80萬一個月。」

四萬歐元相當於是台幣將近150萬，但從對話內容可以得知，不光在軍事方面，各領域都有網紅被招募，但要評論的內容，也是有不能踩的紅線。





中國花百萬買網紅？ 錄音檔爆中國政治宣傳亂民心

月薪百萬買網紅？錄音檔爆中國政治宣傳亂民心。（圖／說真話的徐某人Youtube）





中共情報人員vs.中國網紅說真話的徐某人：「習主席是絕對不能罵的，我剛剛說是不是可以罵罵習主席，你又說可以小罵大幫忙，這就衝突了有矛盾了，你罵是小罵你可以罵共產黨，習是絕對不能罵。」

立委（民）王定宇：「你繳稅養了共產黨，共產黨把錢拿來買這種認知作戰工具，卻無視中國自己的民生凋敝，那該生氣的應該是誰呢。」

中國實施輿論戰大撒幣招募網紅，反被自家人出賣，只能顯現中國手段有多蒼白無力。

原文出處：中國花百萬買網紅？ 錄音檔爆中國政治宣傳亂民心

更多民視新聞報導

國民黨「執政5縣市」2026沒戰將？沈富雄曝結局：有可能全部失守

輿論戰進化？解放軍遭爆「買網紅攻擊台灣」 王定宇：殺傷力恐更強

有律師質疑「大法官」專業性！林志潔一句話嗆爆

