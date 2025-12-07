月薪近12萬想換透天？25歲夫妻怕被房貸壓垮 網友「一句話」點醒他們

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

4萬房貸真的扛得住嗎？近期一對年輕夫妻發文求助，透露2人月薪加總將近12萬元、年收入約170萬元，原本已擁有一間2房小公寓，房貸只需支付1萬8元，生活步調算是輕鬆。不過夫妻倆近期看上開價1,328萬元、預期可談到1,288萬元的透天後，陷入了新一波買房焦慮。

4萬房貸真的扛得住嗎？（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上以「這樣的月薪買房會很痛苦嗎」為標題發文，透露夫妻倆職業穩定，一位是老師、一位在國營事業上班，目前沒有生小孩的計畫，也沒有車貸問題。父母願意支援頭期款和裝潢費，加上可以使用公務員優惠貸款，理論上買房條件相當漂亮。

然而，在估算貸款後，發現每月房貸恐怕落在4萬元以上，讓原PO忍不住發問：「我們沒有特別花錢的習慣，一年頂多出國一、兩次，這樣的房貸真的不會太痛苦嗎？」

貼文一曝光，大批網友湧入給建議，「結論：可以，不用太擔心。年薪100萬，可以貸1000萬，差不多30年就是4萬5左右，你們搞不好還可以貸到40年的，另一間出租基本上還有剩吧？最重要的一點，你們有後援….我是覺得還蠻寬裕的」、「可以先試試每月預扣4萬5到別的戶頭，用剩下的錢生活，看看生活有沒有覺得痛苦」、「如果確定沒有生小孩的計劃，房貸四萬多應該綽綽有餘」。



