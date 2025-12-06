月薪21萬？藍揪住都中心養肥貓

藍委6日質疑住都中心是民進黨用來養肥貓的機關工具？住都中心董事長花敬群（見圖）解釋，這是對預算內容嚴重錯誤的解讀。（本報資料照片）

國民黨立委許宇甄6日揭露國家住宅及都市中心民國115年度預算書中，質疑新增人員平均月薪竟高達21萬2千元，直問內政部放任天價薪資，是縱容還是包庇？還是住都中心根本就是民進黨用來養肥貓的機關工具？住都中心董事長花敬群解釋，這是對預算內容嚴重錯誤的解讀。

許宇甄指出，115年度住都中心預算書中，正式員額從114年度的460人增加到115年度的495人，僅僅多了35人，但薪資支出卻暴衝8929萬元，獎金也增加2163萬元。換算下來，新增人員的平均月薪竟高達21萬2千元，每年還可以領61萬獎金，加總後年薪高達316萬元，薪水比部長還高。

廣告 廣告

她說，住都中心既有員額的每月平均薪資已高達74154元，不含加班費、績效、獎金等，是主計總處公布113年經常性薪資46450元的1.6倍。然而新增的35人月薪卻暴衝到21萬以上，是國人平均薪資的4.5倍。

許宇甄直言，住都中心成立的宗旨是推動社會住宅、落實居住正義，如今成果欠佳，卻先把薪資拉到全國前段班，這不是在蓋社宅，而是在蓋住都中心自己的「薪資城堡」。

對此，花敬群表示，這是對預算內容嚴重錯誤的解讀，這筆增幅預算反映本中心因應國家重大政策擴大及整體業務量成長，所必須支應的專業人力成本總和，包含114年既有員工配合公教人員調薪、320位考績甲等晉級、以及114年新增近百位員額薪資之總和。

花敬群指出，住都中心115年所聘均為都市更新、不動產及工程營建的高階專業人才，現行平均月薪約7萬元，遠低於外界錯誤計算的21.2萬元，所採用的薪資結構，旨在確保能夠延攬與留任都更、工程營建等高度專業人才。而所有員工薪資表皆經過董事會通過，新進人員之敘薪皆依薪資表標準進行核敘。