「月薪22K年代」為何沒人喊躺平？ 網一票嘆：當時覺得有希望





近年來，有些年輕人因不滿低薪、高物價，乾脆選擇「躺平」。但有網友想起之前的「22K」時代，當時年輕人也很辛苦，但仍努力工作與存錢，問：「為何當年沒人鼓吹躺平？」

該名網友在論壇PTT上「為什麼當年22k也沒人鼓吹年輕人躺平?」為題發文，討論2009年至2011年間推出的「大專畢業生至企業職場實習方案」，俗稱「22K方案」。並表示，當年政府推出22K政策時，沒有人鼓吹年輕人躺平，反而一堆人退伍後仍然硬著頭皮努力工作。儘管當時初入職場的七年級生還經常被社會評論貼上「爛草莓」的標籤，但他認為當年這些七年級社會新鮮人都很認真工作，也很努力想辦法存錢，不像之後的八、九年級生，出社會後工作不爽直接擺爛的一堆，還美其名是「整頓職場」。不同世代的面對工作與生活的態度落差讓他好奇，為什麼當年的「22K世代」沒有現今的躺平風氣？

▼原PO提到許多七年級生初入社會時，遇上「22K方案」，儘管薪資不高，但大家還是認真工作，努力存錢，讓他好奇為何當年沒有興起如今的「躺平」風潮？（示意圖／取自Pexels）

此話題引起許多網友留言討論，不少人認為關鍵在於心態「是否對未來仍懷有希望」：「當年努力還看得到希望」、「以前覺得有希望，現在覺得沒希望」、「那時還讓人對未來還保持著希望」、「因為當年的七年級還有機會賺大錢買車、買房」、「躺平是因為努力也看不到希望」、「現在領個普通工作（薪資），不婚、不生、不買房、不買車是共識，未來哪有什麼希望」、「現在再拚也看不到希望，直接躺平多舒服」。

▼當年的社會新鮮人雖然起薪也不高，但仍抱持希望，相信努力能改變未來；然而近年來物價上漲快速，薪資卻跟不上，讓現代年輕人失去打拚的動力，因而興起「躺平」風潮。（示意圖／取自pixabay）

還有人更進一步指出，兩個時代相差的細節還有「薪資和物價的落差」 ：「22K的時候購買力能與現今比擬嗎？」、「當時物價低所以22K薪水其實還好 問題是不好找工作 現在是大部分均貧」、「22K的時候，大雞腿便當才60元」、「那時候房價、物價沒現在誇張」、「當年的物價、房價還沒有現在那麼狂」、「物價還沒飆漲」、「沒辦法跟著物價飛上去的人只能乖乖躺平」。

（封面示意圖／取自pixabay）

