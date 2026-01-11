月薪3萬卻「活得像年收百萬」？ 網揭台灣年輕人精緻窮內幕：省了也買不起未來

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

月薪不高，生活卻過得像年收百萬？一名上班族分享自己在職場與生活中的觀察，點出台灣年輕世代常被貼上的標籤「精緻窮」。他形容，身邊不少年輕同事與朋友，外表與社群生活看起來光鮮亮麗，實際薪資卻落在3萬多到4萬多之間，收支結構一攤開，幾乎存不了錢，甚至成了月光族。

月薪不高，生活卻過得像年收百萬？（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard發文指出，這些年輕人身上的配備一點也不馬虎，手機一定是最新款iPhone，中午外送平台點餐不看運費，一杯動輒150元的手搖飲或咖啡說買就買。下班後的社群限動，不是餐酒館、精緻料理，就是健身、做臉，甚至規劃下一趟出國旅遊。單看IG，很容易誤以為對方年薪百萬。

原PO指出，多數人月薪約落在35K至45K之間，扣掉房租、水電與日常生活開銷後，每個月能存下來的錢可能連3,000元都不到，甚至有人背著卡債過日子。這樣的生活狀態，也常被長輩一輩批評為「亂花錢」、「難怪買不起房」。

他坦言，自己過去也曾抱持相同想法，直到某次忍不住問一名年輕同事：「你這樣月月花光，不擔心以後買房或退休嗎？」對方的回應，卻讓他瞬間語塞。那名同事冷靜算給他聽，就算每月省吃儉用存2萬元，一年24萬元，10年也才240萬元，但現在動輒1,500萬元起跳的房價，連頭期款都不夠，更別說未來房價還可能繼續上漲。「既然怎麼省都買不起，那為什麼不把錢拿來買現在的快樂？」

原PO分析，對上一代而言，「延遲享樂」是有意義的，因為努力與回報之間看得到終點線，但對現在的年輕人來說，房價早已把終點線拉得遙不可及，當努力與回報不再成正比，「精緻窮」反而成了一種理性的自我防衛。買不起幾千萬的房子，至少買得起一個名牌包，沒有豪宅客廳，至少租屋處能擺一台高級家電，掌控不了未來30年的人生，至少能決定今晚吃什麼。

他也坦言，自己不完全認同完全不儲蓄的生活方式，但似乎能理解這背後的心理狀態。貼文曝光後，引起不少網友共鳴，有人直言「還有現在詐騙多與其辛苦存來的錢被騙光，不如花光來得舒服些」、「畢竟錢都被老人賺走了再來罵我們廢，既得利益者以為是他勤奮，殊不知是他原生對了時代」、「但不少人努力了一輩子，錢都被騙光了欸」

