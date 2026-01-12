月薪3萬卻「活得像年薪百萬」 網揭年輕人精緻窮真相：再省都買不起未來

有網友在「Dcard」以「月薪三萬卻活得像月入十萬？我看見台灣年輕人的『精緻窮』真相」為題，發文揭露「精緻窮」內幕。取自免費圖庫Pexels



近日一名上班族在社群平台以「月薪三萬卻活得像月入十萬？我看見台灣年輕人的『精緻窮』真相」為題發文表示，身邊許多年輕同事和朋友，外表與社群生活看起來光鮮亮麗，實際薪資卻落在3萬多到4萬多之間，收支結構攤開後卻發現幾乎存不了錢，甚至成為月光族、揹著卡債度日，不過和年輕同事聊過一次之後，似乎開始能理解背後的心理狀態，貼文發布後引起不少網友共鳴。

該名網友在Dcard發文指出，公司許多年輕同事都有個很有趣、但也很心酸的現象，被媒體稱作「精緻窮」，並表示這些人身上的配備一點也不馬虎，手機一定是最新款iPhone、中午外送平台點餐不看運費，一杯動輒150元的手搖飲或咖啡說買就買，下班後的社群限動不是餐酒館、精緻料理，就是健身、做臉，甚至規劃下一趟出國旅遊，單看IG很容易誤以為對方年薪百萬。

廣告 廣告

原PO接著指出，多數人月薪約落在35K至45K之間，扣掉房租、水電與日常生活開銷，每個月能存下來的錢可能連3千元都不到，甚至有人揹著卡債過日子，這樣的生活狀態，常被長輩一輩批評為「亂花錢」、「難怪買不起房」，他過去也曾抱持相同想法，直到某次忍不住問一名年輕同事「你這樣月月花光，不擔心以後買房或退休嗎」，對方的回應卻讓他瞬間語塞。

原PO表示，那名同事冷靜算給他聽，就算每月省吃儉用存2萬元，一年24萬元，10年也才240萬元，但現在房價動輒1,500萬元起跳，連頭期款都不夠，更別說未來房價可能還會繼續上漲，「既然怎麼省都買不起，那為什麼不把錢拿來買現在的快樂？」

原PO分析，對於上一代而言，「延遲享樂」是有意義的，因為努力與回報看得到終點線，但是對現在的年輕人來說，房價早已把終點線拉得遙不可及，當努力與回報不再成正比，「精緻窮」反而成了一種理性的自我防衛，「買不起幾千萬的房子，至少買得起一個名牌包；沒有豪宅客廳，至少租屋處能擺一台高級家電；掌控不了未來30年的人生，至少能決定今晚吃什麼。」

原PO坦言，他並不完全認同這種完全不儲蓄的生活方式，不過似乎能理解這背後的心理狀態，年輕人選擇把錢花在「體驗」與「外表」上，營造出一種「我有在好好生活」的質感，這不是虛榮，這可能是在這個高壓、高通膨、高房價的時代裡，他們唯一能握在手裡的「控制感」。

貼文發布後引起許多網友共鳴，紛紛留言表示「還有現在詐騙多，與其辛苦存來的錢被騙光，不如花光來得舒服些」、「錢都被老人賺走了，再來罵我們廢，既得利益者以為是他勤奮，殊不知是他生對了時代」、「但不少人努力了一輩子，錢都被騙光了欸」。

更多太報報導

日本旅遊注意！蜱蟲病創新高「蔓延東日本」 嚴重恐致命

「未來帳戶」對少子女化有助益？石崇良：我看不出哪裡經濟實惠

搶救TPASS 北北基桃急會商達共識：地方先墊錢