月薪3萬女嫌水電「髒沒讀書」 聽收入秒改口：可當朋友

裝修平台街訪兩名女子，她們依自身認知認為水電師傅「髒、沒讀書、又低薪」。（示意圖／Unsplash）





裝修媒合平台「師虎來了」近日發布街訪影片，詢問兩名台灣女子「會不會喜歡或接受做水電師傅的人」。兩人一開始直覺拒絕，嫌水電工「感覺髒髒的」、「沒讀那麼多書」，認為又辛苦又低薪，沒想到當聽到實際收入可能比自己高出1到2倍，看到當事人現身後，態度立刻轉彎表示可以當朋友。

影片中，女子詢問「那水電賺得多嗎？」主持人先反問其中一人薪水，她比出「3」的手勢，暗示自己月薪大約3萬元。主持人馬上回應，水電師傅的收入「一定是妳的1倍到2倍以上」。

接著節目安排好的年輕水電師傅從一旁現身，穿著整齊乾淨，與兩人印象中「髒又臭」的形象完全不同。主持人再問：「妳會覺得他很髒很臭嗎？想跟這位水電師傅當朋友嗎？」兩人第一反應又再次確認「薪水真的有那麼高嗎？」在主持人保證「有啦」之後，才轉變態度表示「可以當朋友」。

影片曝光後立刻引發熱議，不少網友表示：「自己領三萬還嫌別人」、「水電一個月賺你一年」、「水電不會被AI取代」、「當你在煩惱手機要分幾期，他們是拿現金買」。也有人現身分享：「認識的水電預約都要排兩週」、「我們合作的女水電，一趟3千起跳，還要等一星期」。也有知悉相關行業的網友表示：「對不起，我們高職畢業，我們很髒，但名下兩棟房」、「木作師一天3800，雖然吵、髒、累，但實拿現金」。

面對爭議，「師虎來了」也在影片下方強調，街訪的目的，是呈現社會上多元甚至衝突的聲音，這些回應不代表全部，但確實反映部分真實想法。他們呼籲網友在留言時，不要謾罵、人身攻擊，更希望大家能尊重每一種職業，看見各行各業勞工的辛苦付出。

