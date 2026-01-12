月薪3萬年輕人「精緻窮」 網友分析：是絕望式享樂

不少年輕人在低薪、高房價下，不打算買房，但過著精緻窮的生活。（圖／資料畫面）





很多年輕人面對低薪、房價又高的壓力，選擇當「躺平族」，或是選擇即時享樂，變成「精緻窮」，近日就有網友發文，分析年輕人選擇精緻的原因，就是房價已經被拉到外太空去了，因此把錢花在體驗與外表上，創造生活質感，不是不知民間疾苦，而是看透了社會現況後的絕望式享樂。

北漂族在台北租房，休息、曬衣、處理公事，通通都在六、七坪的小小套房裡，不少年輕人在低薪、高房價下，不打算買房，但過著精緻窮的生活。

有網友感嘆po文標題寫著，月薪三萬卻活得像月入十萬，看見台灣年輕人的精緻窮真相。

他認為，對於他們這代，或更上一代的人來說，延遲享樂是有意義的，但對現在的年輕人來說，房價這條終點線，已經被拉到外太空去了，努力跟回報不成正比，精緻窮就成了理性的自我防衛機制，選擇把錢花在體驗以及外表上，營造出一種我有在好好生活的質感。

貼文引起網友討論，有人認同指出，先苦不一定後甜，先甜一定甜，覺得精緻窮沒什麼問題，收入低時，真的沒什麼好存的，不過也有網友認為應該儲蓄，理財投資不是只為了買房，最重要的是為退休後做準備，突然需要用錢的時候就差很多了，會窮不是沒有原因，觀念就錯了。

