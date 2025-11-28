月薪3萬5扛全家「房東拒長租」 23歲女心累嘆：看不見未來





在高齡化與低薪並存的社會中，「年輕人能否同時養活自己與爸媽？」逐漸成為許多家庭無法逃避的議題。近日就有一名23歲女網友於網路論壇Dcard上抒發心境，坦言自己薪水只有3.5萬，卻要撐起全家，加上房東表明不願長租、搬家迫在眉睫，讓她焦慮到幾乎看不見未來。

這名女網友表示，父親現年64歲，因舊傷長期無法工作且沒有任何存款，母親57歲為外籍配偶，靠小型家庭美髮店支撐多年，但近年健康下滑，需要定期就醫。家裡多年依賴低收入戶補助，母親原本留下約70多萬元準備晚年所需，如今卻因可能必須搬家而面臨龐大支出，讓全家陷入更大壓力。

她坦言，原本希望母親至少撐到65歲再退休，但房東突然告知不願續租，讓全家每日都籠罩在「下一步怎麼辦」的焦慮之中。更無奈的是，凡事都需要錢，不論搬家、租金或醫療，一筆筆都是壓在肩上的重量，「不曉得在那時候我能不能養的起兩個老人家，我不可能放著不管他們的生死，我也算過我要養他們薪水要6、7萬起才能活得下去，但我現在只有3.5萬的薪水那時後我能達的到嗎？」

原PO也表示自己只能努力提升自己來提升收入，但現階段的經濟狀況也很難讓自己繼續升學攻讀研究所，並且發現收入超過4.8萬也會導致低收入補助被取消，意即「薪水越高，家裡反而越撐不住」，讓她陷入兩難。

原PO也曾考慮到國外打工度假，希望能存下一筆錢改善家庭情況，但也有網友提醒現實面—市場早已飽和，沒有特殊技能很難找到工作，加上農場、肉場工作極為辛苦，不一定能達成預期目標。

對此，不少網友建議她可以考慮志願役作為另一條出路，「可以考慮簽志願役」、「軍人福利真的可以，榮民之家也可以給榮眷使用」、「國軍醫院掛號、住院都有折扣，加上保險支撐，不至於被醫療費壓垮」、「簽志願役可享醫療減免、榮民福利，也能穩定收入」。

