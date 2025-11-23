月薪3萬5撐全家！房東拒長租 23歲女崩潰嘆「不敢想未來」怕養不起爸媽

實習編輯藍子瑄／台北報導

一名 23 歲網友家裡多年靠低收入戶補助勉強維生，如今父母年長、租屋不保，讓她焦慮萬分。（示意圖／PIXABAY）

在房價高漲、物價飆升的時代，年輕人除了養活自己，還得面對照顧年邁父母的現實壓力。一名 23 歲網友近日在 Dcard 發文，透露家中經濟困境，父親行動不便無業、外籍母親又患精神疾病，家裡多年靠低收入戶補助勉強維生，如今父母年紀漸長、租屋不保，讓她焦慮萬分，直言：「我真的不知道未來怎麼辦」。

原 PO 表示，父親 64 歲、因腳傷長期無法工作且毫無積蓄，母親 57 歲是外籍配偶，靠家庭美髮店支撐家計，近年健康不佳仍需就醫，全家靠低收入戶補助維生。母親僅剩約七十多萬元存款預留養老，但房東已表明不願長租，搬遷開銷龐大、租金又高，讓一家人陷入兩難。她無奈表示，雖希望母親撐到 65 歲再退休，但擔心停業後生活無以為繼，讓她更加焦慮未來。

網友留言表示，原 PO 現階段薪資恐怕難以負擔雙親生活，「養兩個老人至少要月薪 6、7 萬才能活下去」。然而，薪水一旦超過 4.8 萬元，就會失去低收入戶資格，家中龐大的醫療支出將再度壓垮經濟。「我真的不知道該怎麼辦，連想讀研究所都不敢，怕花錢又怕時間拖太久。」

她也提到，曾想過出國打工存第一桶金，替未來多一份準備，但有網友指出，「打工度假現在市場已經飽和，沒有特殊技能很難找到工作，農場或肉廠都非常吃體力」。

貼文引起大量網友共鳴，不少人建議，「可以考慮簽志願役」、「簽志願役可享醫療減免、榮民福利，也能穩定收入」、「軍人福利真的可以，榮民之家也可以給榮眷使用」、「國軍醫院掛號、住院都有折扣，加上保險支撐，不至於被醫療費壓垮」。

