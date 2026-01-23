月薪3萬6！ 傳產男嘆「人生無望」 資產曝光網傻眼：贏很多人





一名37歲網友表示，自己實際領到的月薪只有3萬3千元，雖然今年的年終有17萬，自己資產也有近600萬，但沒車沒房，最近又分手，感覺「人生無望」，引發熱議。

該名網友在論壇Dcard上發文，表示自己37歲，在傳統產業工作，每個月的薪資3萬6千元，扣完勞健保等項目後，實拿約3萬3千元，算下還一整年的月薪收入還不到60萬元，即使今年的年終領了17萬多，整年下來收入還是偏低。他也盤點了自己的資產：存款加股票大約六百多萬元，但沒車也沒房，最近又和交往多年的女友分手，無奈感嘆，覺得自己是「人生失敗組」，感覺「人生無望」。

▼原PO表示自己在傳統產業工作多年，月薪實領僅約3萬3千元，雖然今年的年終有17萬多，但她覺得算下來整年下來的收入還是偏低。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）



此話題吸引許多網友留言討論，不少人鼓勵原PO，認為「比上不足，比下有餘」，認為他的狀況比起許多人已經算很不錯：「怎麼覺得你這條件還不錯啊？」、「這個存款已經贏很多人了」、「為什麼這麼悲觀？明明已經贏很多人了」、「這種薪水可以存到這麼多股票 已經很不錯了，你可以買房只是沒買」、「年收入60萬，如果以前工作沒有更高，37歲能存到600萬滿厲害的。也可能是很自律定期定額，能堅持也是很厲害」，網友認為，若願意調整生活選擇，以原PO的資產其實能過得很輕鬆：「你的存款想要花錢找快樂的話，足夠快樂到死了，600萬，自己一個人花，香到爆」、「存款加股票六百萬，你感覺無望？ 不買房結婚生子，你幾乎可以環遊世界了欸」。

▼不少網友認為，原PO領到的年終和存款等資產總額，已經勝過很多人。（示意圖／東森新聞資料照）





也有網友對於原PO能領到如此高額的年終感到驚訝：「看來我真的待過太多鬼公司，年終至少5個月的傳產欸（以你的月薪來說蠻多的），我真的沒遇到過」、「我也傳產，年終都用底薪，去年7月調薪才剛破三萬，年終有破10萬就該偷笑了」，不過，有網友也能理解原PO的感受，認為是處於一種不上不下的感覺讓人茫然：「能理解原PO，畢竟月薪3萬多，雖然有600萬積蓄也是存在一種比上不足比下有餘的狀態。感覺已經過得比滿多人好了，但並沒有到沒有生活壓力可以安心買房結婚生子，感覺處於一種不上不下的感覺」。

還有網友建議，若原PO還想讓資產更上一層樓，可以考慮投資創造被動收入：「Strong Buy股票製造被動收入，而且37還很年輕，你不是失敗組，你只是選擇了傳產。 依照你目前本金，只要股票選得好，一年給你24萬被動收入沒問題，加上你年薪，也能摸到80萬/ 年，甚至逐年漸漸往破百邁進。 先讓股息滾一下，好好思考要不要在職進修、跳槽、找婚友社聯誼、保養、醫美等，自己人生自己救。」

（封面圖／東森新聞資料照）

