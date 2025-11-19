月薪3.3萬、工時不到2小時！他做爽缺遇「這件事」想離職…網搖頭：不要衝動

一名網友在傳產上班，雖然工作內容輕鬆，但被要求打掃廁所。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

許多民眾在找工作時，都會考慮「錢多事少離家近」，就有一名上班族近日發文分享，他月薪3.3萬元的工作相當輕鬆，每天不到2小時就能完成，但還是會被會計阿姨雞蛋裡挑骨頭，還有不少愛嚼舌根的阿姨共事，讓他感到壓力頗大而想要離職。PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都寬慰：「看淡就好，只要在乎薪水有沒有準時到帳！」

一名網友日前在Dcard上PO出題為「因為沒掃廁所想離職」的PO文表示，他目前的工作確實是一份爽缺，每天上班只要輸入資料、聯繫方式就能完成，1天工時可能不到2小時，而他也因此覺得上班期間無聊又煩躁。另外，公司每位員工都被安排需要打掃的區域，而原PO就被分配到廁所，只要丟垃圾、固定刷地漂白就好，由於原PO上週覺得廁所還算乾淨，便打算這週再清潔就好。

不過，原PO這天發現另一位阿姨一早就在幫忙打掃，他便告訴對方這是自己分內事，他待會兒會再處理：「她就說沒關係，叫我下次再掃就好」，怎料阿姨的順手幫忙卻引起被安排掃地工作的會計不滿，還特地致電質問：「你知道自己的工作內容是什麼嗎？為什麼要讓別人做自己該做的事？」原PO對此非常傻眼，也表示並非自己不做，而且他也沒有要求其他人幫忙。

不僅如此，原PO此前也曾被同一人刻意抓毛病，他坦言，雖然理解在傳產行業待了10年以上的老鳥會看不慣年輕人做事，但也認為公司的阿姨級別員工普遍態度都很差：「她們自己事情也很少，又喜歡每天在嘰嘰喳喳嚼舌頭」。原PO透露，目前月薪為3.3萬元，每天工作內容可謂都在打雜，包括處理一堆錯誤文件、當便當小妹等，還得與一群七嘴八舌的阿姨共事，也讓他無奈直呼：「真的很想離職！」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都勸網友只要調整好心態，還是可以繼續待在這間公司：「爽缺難尋，同事問題到哪裡都有，左耳進右耳出即可」、「老女人又是會計職位的，特別特別機車喔，我之前做船務要跟會計對接還要看她臉色，不然就是寫信來一直催，有夠歡！整個公司都討厭她，建議原PO左耳進右耳出，不然離職給她整頓職場一下」、「不要衝動想離職，當作你遇到吃飽太閒的瘋子，沒有必要往心裡面去，不值得！」



