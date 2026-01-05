月薪3.5萬照樣存1.2萬！小資族靠5招省錢密技曝光

在物價高漲的時代，一名出社會近一年的網友在Dcard分享其省錢心得，月薪3.5萬元的情況下，每月仍能存下1.2萬元。

該網友公開每月收支明細，房租含水電8000元、餐費1萬元、交通費2000元、生活必需品2000元、電信費800元，總支出約2萬2800元。其省錢秘訣包括五大重點。

首先是租屋策略，選擇與朋友合租三房家庭式住宅，分攤後比套房便宜，空間更大且能自己煮飯。水電費按台水台電標準收費，避免被房東收取每度6至7元的高價。

廣告 廣告

飲食方面，早餐固定吃便利商店飯糰或連鎖店65元優惠組合，午餐在公司附近解決，晚餐多數自己烹煮。採買策略是到黃昏市場購買雞蛋蔬菜，肉品則到好市多大量購買後分裝冷凍。

交通以大眾運輸為主，搭配Ubike通勤，必要時使用共享機車或與朋友共乘計程車，將交通費控制在2000元內。

最關鍵的是信用卡額度管理，維持學生時期的2萬元額度，有效限制消費慾望，避免衝動購物。若有大筆支出需求，會請家人協助或申請臨時額度。

該網友將存下的1.2萬元進行分配，一半投入股票市場，一半存入活儲作為緊急備用金或娛樂、治裝等非固定支出。強調小資生活並非每項都要省到極致，而是針對高支出項目做調整，學會資源分配。

貼文引發廣大迴響，網友紛紛表示租家庭式房屋確實划算，還能共享串流服務費用。多數人認同信用卡額度不宜太高的觀點，有網友分享額度從2萬提高到5萬後，每月消費必定超過2萬。也有網友表示要學習早餐優惠組合的省錢方式。

部分網友分享自身經驗，表示了解需要與想要的差別後，存錢並不困難。有32歲網友透露，薪水雖不高但存款已達千萬。眾多留言顯示，這套省錢方法讓生活保有品質，並非過度緊縮，而是將錢花在真正需要的地方。

更多品觀點報導

「遠傳新創加速器」第4期共7團隊獲選 聚焦數位轉型、智慧醫療與智慧城市

38歲男靠一招累積2千萬資產！ALL INㄧ檔ETF曝光

