月薪3.5萬「過得像年薪百萬」 他曝年輕人絕望式享樂

台灣年輕世代出現「精緻窮」現象，一名網友分享，觀察年輕同事行頭不差、生活看似滋潤，讓人以為年薪百萬，但實際月薪僅3、4萬，原以為這是「年輕人亂花錢」，聊天後才知道到，年輕人把錢花在體驗生活和經營外表，營造出「我在好好生活」的感覺，或許不是無知，而是看透階級固化後的「絕望式享樂」。

精緻窮、月存不到3千

一名網友在Dcard分享，近日觀察到公司90後（1990年至1999年間出生）年輕同事似乎都是「精緻窮」，身上行頭不差，手機和耳機都是最新款的蘋果產品，中午經常點外送，完全不在乎運費，一杯手搖飲或星巴克150元也隨手買；下班後不是餐酒館晚餐，就是健身、美容或規劃出國旅遊，花費看似年薪百萬，但實際月薪只有3.5萬到4.5萬元。

網友指出，在台北租房每月約1萬至1.5萬元，扣掉水電和精緻生活開銷後，這些年輕人每月恐怕存不到3千元，甚至不少人是月光族，老一輩的人看到肯定會唸「現在年輕人愛亂花錢，難怪買不起房。」原PO坦言，他也曾這麼想，直到與年輕同事聊天才改觀。

買不起房就買快樂

原PO也很好奇，年輕同事把錢花光，都不擔心未來買房或退休的事情，年輕同事聽了卻說「哥，即使我每月省吃儉用存2萬，1年24萬，10年也才240萬，但現在像樣的房子少說1500萬起跳，我連頭期款都不夠，更別說未來房價可能上漲。既然無論怎麼省都買不起，為什麼不把錢拿來買當下的快樂？」這番話讓原PO感到非常真實。

網友認為，對上一輩來說，「延遲享樂」有意義，是因為努力就能買房、成家，但對現在年輕人，買房遙不可及，「精緻窮」成理性自我防衛，他們買不起豪宅，但至少租屋處有一台Dyson吸塵器，掌握不了未來30年，但今晚吃得起Omakase（高級無菜單料理）。

形成「絕望式享樂」

網友指出，年輕人把錢花在體驗生活與經營外表上，營造出「我有在好好生活」的樣子，這不是虛榮，而是在高壓、高通膨、高房價的時代，他們唯一能控制的東西。他雖不認同不儲蓄的理財方式，但也能理解年輕人的精緻窮，或許不是不知民間疾苦，而是看透社會階級固化後的 「絕望式享樂」。

