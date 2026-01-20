月薪3.6萬！傳產男嘆「年終17萬」仍像人生失敗組 存款曝光網全看傻

近日有名傳產男發文感嘆「年終17萬」仍像人生失敗組，掀起網友熱議。示意圖／資料畫面

近期逢一年一度年終獎金開獎的時刻，好的如台灣虎航上看10個月，不過也有網友抱怨「只拿到3600元」。對此，有名在傳統產業上班的男子分享，月薪僅3.6萬，就算年終獎金高達17多萬元，仍覺得自己根本是「人生失敗組」，掀起網友熱議。

一名男網友在Dcard以「傳產年終十七萬」為題發文，表示自己在傳統產業工作，每月薪水3萬6，扣除雜費實領約3萬3千多元，最近公司發了年終獎金，一共領到17多萬元。然而，年終數字雖好看，但加上薪水後，換算下來年薪也不到60萬，整體收入偏低，讓他有種「想哭」的感覺。

原PO進一步指出，在多年省吃儉用儲蓄下，目前存款加上股票，大約有600多萬元，不過沒車沒房，近期又和交往多年的女友分手，讓現年已37歲的他深感絕望，直呼自己根本是個「人生失敗組」。

貼文曝光後掀起大批網友質疑，認為原PO遠遠不及他所言的「人生失敗組」，「你可以炫耀你的年終有快五個月」、「存款加股票六百萬，你感覺無望？ 不買房結婚生子，你幾乎可以環遊世界了欸」、「600萬自己一個人花香到爆」、「炫耀文」、「我怎麼覺得你這條件還不錯啊」、「這種薪水可以存到這麼多股票已經很不錯了」、「明明已經贏很多人了，為什麼要這樣庸人自擾」、「文章越看越綠茶」。

不過也有網友安慰「單身除了有時孤單點，相對花費變很少，不需要顧另一個人的壓力 一陣子就習慣了」、「無負債就很了不起」、「比你慘的，我敢說超過一半以上」、「還好吧，你跟大部分人一樣，沒有特別差」。



