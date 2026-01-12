月薪30K卻活得像「年收百萬」網揭年輕人精緻窮內幕：再省都買不起未來

生活中心／陳弘逸報導

月薪三萬卻活得像月入十萬？有網友在社群揭露，公司新進85後、90後的年輕同事身上行頭都不差，生活也相當滋潤，在社群媒體，過得光鮮亮麗，看似年薪百萬，實際上月薪可能只有在35K到45K之間，並PO文揭露「精緻窮」現象，更坦言，好像有點懂了為何現在年輕人會這樣選。

有網友在「Dcard」以「月薪三萬卻活得像月入十萬？我看見台灣年輕人的『精緻窮』真相」為題發文揭露「精緻窮」內幕。（示意圖／Pixabay）

有網友在「Dcard」以「月薪三萬卻活得像月入十萬？我看見台灣年輕人的『精緻窮』真相」為題發文揭露，公司新進85後、90後的年輕同事有很有趣、但心酸的現象，被媒體稱作「精緻窮」。

廣告 廣告

特徵很明顯，身上行頭都不差，手機一定是iPhone Pro Max最新款，耳機是 AirPods Pro；中午吃飯叫外送，沒在看運費，一杯 150 元的手搖飲或星巴克也是說買就買。

下班後IG限動，不是在餐酒館吃幾千塊的套餐，就是又去哪裡做臉、健身、或者規劃下一趟日本旅遊；光看他們的社群媒體，會以為他們年薪百萬，實際上月薪可能就在35K到45K之間。

倘若扣掉房租、水電、還有這些「精緻生活」的開銷，月存可能不到3000元，甚至不少人是「月光族」或是背著卡債；因此，常被老一代的人責罵，「現在年輕人就是愛亂花錢，難怪買不起房子！」、「吃不了苦，以前我們是怎麼省錢存頭期款的…」。

發文者舉例，一個月就算省吃儉用存 2 萬，一年存24萬，存10年才240萬，隨便一間像樣的房子都要1500萬起跳，連頭期款都不夠，更別說10年後房價漲到哪去了。既然不管怎麼省都買不起未來，那為何不把錢拿來買現在的快樂？

不過，發文者揭露，上一代人「延遲享樂」是有意義的，因為看得到買房、成家終點線。反觀，年輕人房價這條終點線已經被拉到外太空去了。當「努力」與「回報」不成正比時，「精緻窮」就成了一種理性的自我防衛機制。

發文者發現，年輕人無奈買不起幾千萬的房子，至少買得起幾萬塊的包包吧？買不起豪宅的客廳，至少租屋處可以擺一台Dyson吧？掌握不了未來30年的人生，至少掌握得住今晚吃什麼。

發文者認為，年輕人選擇把錢花在「體驗」與「外表」上，營造出一種「我有在好好生活」的質感。這不是虛榮，這可能是在這個高壓、高通膨、高房價的時代裡，他們唯一能握在手裡的「控制感」。

發文者也直言，雖然不完全認同這種完全不儲蓄的理財方式，但好像有點懂了為什麼他們會這樣選。該文引起大批網友共鳴，紛紛留言「還有現在詐騙多，與其辛苦存來的錢被騙光，不如花光來得舒服些」、「畢竟錢都被老人賺走了，再來罵我們廢」、「自己選擇的人生」。

更多三立新聞網報導

7旬嬤「抖音遇愛情」急匯8萬跟夢中情人相見！警出現讓她「二春夢」碎

露鳥逛知名百貨…搭電梯「偷頂」女顧客屁股！變態男大生逞慾還全程錄影

女學生等公車…騎士衝上前「脫褲露鳥」她目擊當場嚇傻！變態男下場曝

接「招生電話」驚覺兒子個資外洩！家長氣炸怒告補習班…女班主任下場曝

