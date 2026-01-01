月薪33K也辦得到！他每天存150元「再用2方法」 1年成功存16萬

一名網友堅持每天存錢，嚴格執行1年後成功存下逾期16萬元。（示意圖／photoAC）

在物價高漲、薪資難漲的時代，存錢變得越來越不容易，但有一名網有堅持每天存150元、每10天再存1000元，並把身上多出的50元也投入，實際累積1年下來，竟成功存到超過16萬元。文章一出，不少人也驚探「真有毅力」、「好的開始，存錢真的會很有成就感，還有安全感」。

這名網友在臉書社團「匿名公社」發文分享，他從2025年1月1日開始，要求自己每天一定要存下150元，每10天再存1000元，如果身上有50元硬幣，也要全數存入，堅持執行整整1年後，他在2025年12月31日查看成果，發現帳戶共有16萬5248元，其中248元是上半年存到7萬5000元的利息，讓他忍不住喊到「還真他X的爽啊！」

貼文曝光後，許多鄉民紛紛在底下留言，「一次出國花完更爽」、「真有毅力」、「太爽了，每天存1杯珍奶錢，10天後，就有10杯珍奶錢了」、「然後過年去趟歐洲～用完～」、「好的開始，存錢真的會很有成就感，還有安全感」、「2025年買黃金至少多賺2倍存款」、「現在消費那麼高，能存這樣不錯了」、「一開始存是最難的，一不小心很容易花光」、「我也都是存50硬幣，5個月存9000，哈哈」、「你每天都至少多6個50欸」。

不過，也有人建議「錢存不如去存股」、「一樣的錢，你可以拿去買市值型零股，幾年後有機會翻倍，抗通膨」、「下一步要學一點理財」。原PO則回應，自己目前單身、沒小孩，有父親要養，月薪3萬3000元，平時也有一點投資、買黃金的習慣，而他打算將2025年所存的這些錢拿去買市值型的ETF跟黃金，「因為存銀行的利息實在太少了！」

