月薪35K以下真的都在混？一句話掀起低薪族工作態度論戰

薪水只有3萬多，工作態度是不是只求有來就好？近日一名網友發文拋出疑問，直指自己觀察到不少月薪35K以下的上班族，「工作態度真的是人有來就好嗎？」，讓她忍不住好奇，這樣的工作態度是否已成為低薪族的常態。貼文一出，立刻在社群掀起激烈論戰。

原PO在Dcard工作版上以「薪水三萬的人工作態度」為標題文中質疑，薪水偏低的員工是否真的不會想把事情做到更好、不會主動替公司創造更多價值，甚至期待藉此爭取加薪。她直言，身邊觀察到的狀況是，「感覺月薪35K以下的人都在混」，話語一出，立刻踩到不少人的痛點。

貼文曝光後引發大量網友回應，「三萬五想著幫老闆提高公司收入???想著幫自己提高收入就好吧...」、「月薪10萬每天混日子等退休的老人，跟月薪3萬5每天認真工作但是永遠升不上去的年輕人，你覺得誰比較可悲」、「實領不到三萬五來回答，當初面試都說的很好聽，結果來了之後薪資給最低。除了本職工作還要兼櫃檯、寫文案和拍影片 薪資都沒有任何成長，老闆和主管還說你在偷懶，你會想要努力嗎」。

不過也有網友表示，「我覺得薪水不管幾萬都要認真工作，主要是很多工作能力是在工作中習得的，方便你下一間跳槽的時候帶著能力跟態度去。你混過一年，去下一間公司也只能帶著混過一年的實力去」、「過去待過幾間公司，大多老闆對於有能力的人也多會大力拔擢（當管理層會發現，厲害的人才真的難得）」。



