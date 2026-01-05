月薪35K月存1.2萬 降低開銷「合租三房租金僅8千」

網友分享與好友合租，真的比租套房還要省。（圖／資料畫面）





有一名網友月薪3萬5千元，每月可以存下1萬2千元，怎麼省的？他分享自己不租套房，而是跟朋友合租三房宅，每月房租僅八千元，資深房仲說，的確比起自己租套房，合租住宅可以減少居住成本，使用空間也較大。

小資族在外租屋，每個月都得精打細算，還不見得可以存到錢，有一名網友在網路社群分享自己的存錢心法。

這名網友說，他的月薪僅3萬5千元，跟朋友合租三房住宅，含水電、租屋補助每月租金8千，餐費1萬元，交通費2千元，生活必需2千元，電信費8百元，每月還能穩定存下1萬2千元，在網路上引發熱議，不少人大讚，合租整層住宅，真的比租套房還要省，不過，真的是如此嗎？

資深房仲店長馮偉冠：「台北市為例，公寓類型大概30坪左右，如果說以三個人合租的話，大概每個人都可以支付一萬元左右的租金，那如果說是個人承租套房的話，大概在一萬五左右，如果以坪效來講的話，公寓類型的話，大概每個人可以使用10坪左右，套房類型大概只能使用4到5坪。」

資深房仲提醒與人合租，雖然可以使用客廳廚房陽台，等共用空間較大，但因為是一起生活，彼此一定要約法三章，才不會因為想省錢，影響到生活品質。

