月薪35K每月存1.2萬！小資女曝5大省錢法：不用過得很拮据

現在生活壓力大，不僅物價高，薪水也難漲，一名月薪3萬5千元的小資族表示，自己每個月都存下月薪的35％（約1萬2200元），她也分享自己省錢但又不會影響到生活品質的方法供大家參考。

該名網友分享，自己目前剛出社會一年，月薪35000元，房租、餐費、交通費、生活必需品、電信費等支出家起來共2萬2800元，剩下1萬2200元，一半拿去存股，另一半就是當活儲，當緊急預備金、娛樂等非固定支出的預算。

該名網友也分享了自己的一套省錢、但又不用過得太緊縮方式，大致分為下列幾項：

（1）租房：

網友表示，找合租家庭式空間大又省錢，分攤下來租金比租套房划算，水電費也是照台電台水算，且公用空間大很多，加上能在家裡煮飯，也省了不少餐費。

（2）餐費：

網友分享，她早餐固定吃超商飯糰或是SUBWAY的早餐品項，像65元的厚切牛起司蛋就便宜很多，通常吃完很飽，午餐就可以隨便解決；晚餐通常自己煮，偶爾比較懶會煮泡麵，加肉菜蛋一餐100元內就可以搞定。雞蛋、蔬菜這些到黃昏市場買新鮮的、不得已才會去超市買。

肉的部分會到好市多買一大盒分裝冷凍好，或是趁日本超市晚上特價去買比較好的肉，一樣是分裝冷凍。

（3）交通費：

通勤大多都搭捷運、Ubike、公車、走路，偶爾跟朋友出去會搭Uber，但因為有平分費用就還好。

（4）生活必需品：

衛生紙、衛生棉等用完的美妝保養之類的每個月多少都會需要補貨，但補的品項、金額不一定，大約會抓一個2千元的平均值。

（5）信用卡額度：

該名網友分享，自己的信用卡額度維持在學生時期的兩萬，這樣可以有效限制自己的花費跟慾望，如果偶爾有大筆刷卡需求，她會請媽媽代刷，或是臨時調高額度。

該名網友認為，小資生活不用省到影響到生活品質，而是應該抓出幾個高支出的地方來做調整，存下來的錢可以拿去娛樂，她表示「小資真的不等於將就，是學會資源分配」。

