月薪35K翻身億萬富豪！補教老師揭「不停損」心法 點名下1檔AI飆股是它

現年41歲的投資達人楊家杰，10年前僅是一名月薪3萬5千元的補教老師，為了擺脫長達20年的房貸壓力，他毅然賣房求生，將700萬元資金全數投入股市。靠著一套近乎「逆人性」的投資紀律，包括集中火力、買進蓋牌、不停損，楊家杰成功搭上產業趨勢，如今資產已突破億元大關，寫下令人稱羨的財富翻身故事。

根據《鏡週刊》報導，不同於一般投資人奉行「分散風險」的圭臬，楊家杰的投資哲學相當激進且明確：「分散風險等於分散報酬，趨勢向上就該集中火力。」他認為，資金有限時，若只是買進金融股或傳產股領息，資產成長極其有限。因此，他專注於電子產業，利用其有趨勢、有題材且股價起落大的特性，賺取波段價差。

楊家杰的操作心法在於「重押一檔」。他偏好在股價低基期時進場，買進後便採取「蓋牌」策略，不看盤、不頻繁操作以節省交易成本，耐心等待題材發酵。他的目標設定在獲利30%至50%區間，一旦達標便獲利了結，轉戰下一檔潛力股；即便買進後帳面出現虧損，只要確認基本面與趨勢未變，他堅持「抱好抱滿」，用時間換取股價爆發的空間。

在選股策略上，楊家杰鎖定主流產業趨勢中，營收與EPS（每股盈餘）具備成長動能的標的。他分享判斷買點的技術指標：「當月線、季線、半年線呈現糾結，且成交量大幅萎縮時，通常是主力籌碼沉澱完畢的訊號。」他認為，此時進場風險相對較低，未來股價上漲時也較無解套賣壓。

回顧其投資歷程，楊家杰戰果豐碩。2018年底，他看好是方電訊（6561）受惠於IDC機房與雲端趨勢，低檔佈局獲利50%出場；隨後轉進安碁資訊（6690），光是這2檔股票便耗時4年，助其資產突破3千萬元。最關鍵的一役則是佈局矽光子概念股眾達-KY（4977），儘管遭遇股災一度帳面虧損千萬，但他堅信AI趨勢，最終獲利50%出場，本金正式破億。

楊家杰的心理素質極強，去年底他重押光寶科（2301），卻遇上關稅股災，股價跌至7字頭，帳面虧損逾3千萬元。但他冷靜分析光寶科2025年EPS實力，視大跌為「超跌」良機，甚至大膽質押加碼，最終在今年9月獲利近4成出場。

目前，楊家杰將目光鎖定廣達（2382）。他分析，廣達本益比約15倍、殖利率達5%，且身為Google TPU供應鏈，搭上AI題材，明後年EPS上看20元。他預估廣達股價有機會挑戰400元，獲利空間約20%至30%。

從昔日的補教老師到今日的億元大戶，楊家杰證明了擺脫「屋奴」思維，透過嚴謹的紀律與對趨勢的精準判斷，上班族也能在股市中創造驚人的財富曲線。

