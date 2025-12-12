月薪4萬超商店員上包養網吹牛皮「月供8至10萬」 結局超展開

王姓超商店員上包養網誘騙女子到摩鐵上下其手，被依強制猥褻罪判刑。示意圖

高雄一名月薪僅4萬元的王姓超商店員，去年在「台灣甜心包養網」認識一名女子，竟開出每月8至10萬元價碼表示要包養她，但雙方約在摩鐵碰面「試車」後王男就避不見面，女子報警提告，橋頭地院依強制猥褻罪判王男6月徒刑，得以18萬元易科罰金。可上訴。

判決指出，王男去年7月上「台灣甜心包養網」認識被害女子，互加微信後，王男誇下海口稱自己可以每月8萬至10萬元包養她，但必須先見面商談價格。去年7月4日下午，兩人約在汽車旅館碰面，王男先要求女子替他按摩，並不顧女方拒絕對她親吻、摸胸，又憑藉體型優勢將她轉過身趴著，再以下體磨蹭方式洩慾。事後女子聯繫王男，他卻避不見面，女方不堪受辱報警處理。

橋頭地院法官審理認為，王男為逞一己私慾，竟違反女方意願對她伸狼爪，且至今都沒有與對方商談和解賠償，顯乏尊重他人性自主權之觀念，但考量他犯後坦承犯行，依強制猥褻罪判王男6月徒刑，得易科罰金。



