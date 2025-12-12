月薪4萬超商店員 喊包養開價10萬...下場慘了

高雄市一名超商店員阿偉雖宣稱要包養A女，但卻在2人見面時對她性侵。（示意圖／翻攝自pexels）





高雄市一名超商店員阿偉（化名）雖月薪僅有4萬元，但在包養網站認識A女後，竟誇下海口，以每月「8萬至10萬」為條件包養，並約好在旅館進行面談。沒想到2人見面後，阿偉竟不顧對方意願，伸出狼爪並強制性侵得逞。此案經橋頭地院審理，阿偉犯下強制猥褻罪，並被判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

判決書指出，阿偉在去（2024）年透過包養網站結識A女，並向她提出「願意每個月提供8萬至10萬元的包養費用」作為條件，要求A女先見面商談價格。在同年7月間，2人約好在一處汽車旅館碰面，怎料在剛見面，阿偉竟要求A女幫他按摩，還憑藉體型與力氣的優勢，伸出狼爪對女子上下其手，最終性侵得逞。

事發過後，A女嘗試聯絡阿偉卻找不到人，在不甘心受辱之下，憤而報警向阿偉提告。此案經橋頭地院審理，並指出阿偉為了滿足自己的私慾，竟違反A女的意願，顯然缺乏尊重他人性自主權的觀念。

不過，阿偉在事後坦承犯行，也並非從一開始就沒有賠償的意願，只是因為雙方對賠償金額意見不合，未能達成和解。考量到阿偉的犯罪動機、目的、手段等情節，加上還有父親要扶養，最終依強制猥褻罪，判處他6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案可上訴。

