月薪4萬遭要小聘26萬！他崩潰「半年薪水沒了」 網掀兩派論戰

一名男子與女友談結婚，對方家長提出小聘26萬元、大聘66萬元，讓他無法接受（示意圖／unsplash）

在房價高漲、薪水難漲的現實下，傳統聘金文化也讓不少準新人感到困擾。一名網友就分享，同事在與準岳父母見面時，被要求小聘26萬元、大聘66萬元，即便大聘會全數退回，仍讓月薪4萬元覺得「半年薪水被拿走」難以接受。文章一出，鄉民們便感嘆「結婚已經很少人會給聘金了」、「為26萬搞得不愉快，以後結婚就苦了」。

這名網友在PTT的八卦板以「結婚小聘26萬算高嗎？」為題發文表示，同事是私立科大畢業，目前是行政人員，月薪約4萬元左右，最近對方打算要結婚，雙方家長見面，女方要求小聘26萬、大聘66萬。

廣告 廣告

原PO說，女方雖會退回大聘的金額，但同事仍覺得「半年薪水被要走」很不合理，不能接受女方的要求。

貼文曝光後，許多鄉民紛紛在底下留言，「高於0元都算高，因為就是在賣女兒」、「什麼時代了還在要聘金」、「26萬其實不多，但是說真的結婚已經很少人會給聘金了，畢竟生活已經不容易了」、「對方提供什麼嫁妝嗎？白要你26萬？賣女兒？」、「會退回何必要聘金，這種直接下一位」、「我只登記，要什麼我一概說沒錢」、「什麼時代了？我10年前結婚就0聘金了，身邊朋友也是，不是零聘金就是之後轉給小家庭用」。

也有人指出，「男女雙方背景資訊太少，很難評估」、「看對方家境吧，沒啥接不接受」、「很少啊，我20年前結婚小聘就36萬了，供參」、「談不攏就算了吧，後面還有很多可以談的」、「26萬都付不起我看還是不要結婚好了，下一代跟著他也累」、「有無錢是一回事，給聘金是另外一回事」、「為26萬搞得不愉快，以後結婚就苦了」。

還有人認為，「小聘原則上是幫女兒存的底」、「大部分家長拿到小聘也是匯給女兒」、「26萬出不起，還是別結婚吧，這表示他在經濟上還沒有準備好，連這就有困難，婚後生活肯定為錢吵架」、「論金額是差不多，但要看女方有沒有給嫁妝，現在婚後雙方都會搬出去，所以沒有女方嫁入男方的狀況，其實就不是賣女兒，但有些傳統觀念的人還是會要，如果不想付就別結了吧」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女員工習慣提前30分鐘到公司被開除 她不滿提告！法院：解雇合理

愛的抱抱2／肺腺癌四期不退縮！柯煒林「我不是病人」如常生活超勵志

神秘室友3／演活《影后》史艾瑪爆紅 林廷憶進軍日本合作菅田將暉