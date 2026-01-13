月薪4萬3Ｃ、名牌、美食、出國全花光 網揭90後小資族「絕望式享樂」真相

網友透露目前年輕世代因為看透現實，只能藉由絕望式享樂營造可以過很好的假象，產生「精緻窮」現象。（示意圖，photoAC）

台灣年輕世代正掀起精緻窮浪潮，一名網友發現身邊90後（1990年至1999年間出生）同事生活過得很有質感，從最新科技產品到精緻下午茶樣樣不缺，出國旅遊更是說走就走。即便薪資落在3.5萬到4.5萬元之間，還得負擔破萬元的租金，他們依然選擇把收入花在刀口上的享樂，讓存款長年處於見底邊緣。

小資族花錢卻像百萬年薪

有網友在Dcard發文表示，公司裡的90後同事行頭超華麗，最新款iPhone和名牌耳機是標配，午餐外送加星巴克毫不手軟，下班後更常出沒餐酒館或健身房。雖然看起來像年入百萬，但其實月薪僅約3.5萬到4.5萬元，扣掉台北昂貴的房租1萬至1.5萬元等生活開銷後，每個月幾乎存不到3000元，是標準的月光族，外表光鮮亮麗，實際上卻是精緻窮。

省吃儉用也買不起房

長輩總愛碎念年輕人愛亂花錢才買不起房，但原PO深入交流後才發現，這其實是種生存哲學，同事直言就算每月省下2萬元，存10年也才240萬，面對動輒1500萬起跳的房價，這點錢連頭期款都不夠，更別提未來房價還會噴漲。

把錢換成當下的快樂

既然省破頭也買不起，不如把錢換成當下的快樂更實在。這種活在當下的態度，並非不懂事或愛慕虛榮，而是對階級固化的無聲抗議。對上一代來說，延遲享樂能換來成家立業，但對這屆年輕人而言，買房就像都市傳說般遙不可及，掌控不了長遠30年的人生規劃，買不起大豪宅，但他們卻買得起高級家電Dyson吸塵器或享受一頓美味的Omakase無菜單料理。

絕望式享樂是高壓的小確幸

網友認為，總結來說，精緻窮是看透現實後的絕望式享樂，年輕人透過體驗生活來營造過得很好的假象，其實是在對抗高房價與高通膨帶來的無力感。雖然不存錢的理財觀未必正確，但在看透社會難以翻身的事實後，這或許是他們在高壓環境下，唯一能自己掌控的微小幸福。

