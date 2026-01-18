月薪4.8萬、包三餐住宿！行天宮開「超狂職缺」…過來人點名「3類人」不能做
位於台北市中山區的行天宮主神為關聖帝君，素來香火鼎盛、人潮不斷，也是許多外國人的台北市必經觀光景點之一，因此廟宇裡也有不少工作人員。就有網友意外在人力銀行看到行天宮日前正在應徵服務人員，月薪高達4.8萬元，福利含免費三餐、住宿、年終和節日獎金，讓他忍不住驚呼：「我要離職了！」
一名網友18日在Threads上PO文表示，他這天透過人力銀行官網尋找新工作時，意外發現一個有趣的職缺，從文中附上截圖可見，這名網友找到行天宮的服務人員職缺，月薪從3.7萬元上看4.8萬元，也讓他驚訝直呼：「欸媽！我要離職了！我也不做藝術家了！出家看起來好像還不錯耶！」
PO文曝光後1天不到就吸引逾1.7萬讚，許多網友紛紛表示：「文組理組不如媽祖」、「有認識的人在廟裡當行政人員，他們每年有員工旅遊去日本，整個廟的員工輪流去，廟其實收入超高，但願意發福利給員工我真的嚇到，平常聽到大多是無償做志工而已」、「行天宮不一定只有執事宗教服務人員，還有其他像建築藝術的，但職缺不多，宗教服務人員很缺，畢竟有的訓練期就離開，有的試用期感覺不適合離開，還有其他因素，也有的是感覺團體的詬病離開」、「行天宮的工作不好做耶，人太多的地方，都會很忙，然後如果想嘗試，可以先從志工做起，志工最能站在上帝視角看這個『公司行號』！」
也有曾投遞履歷的過來人分享經驗：「曾經錄取，面試需先過三關，再由內部人員擲筊，最後做家庭訪問，因此工作屬宗教服務，若無做功德的心態恐難持續；還有未來薪資調升可能不如預期，故選擇放棄」、「我上次去面試，確定要上了，他就要打電話跟我說，妳沒有聖筊不能來」、「之前看到這個工作也是覺得很有趣，也被通知面試，更想去看看到底都在做什麼，像其他脆友回的，三個分宮要輪流服務，工時也長，平時、過年也要配合輪休，要翻譯經典、也要會解籤，也要幫忙一些儀式，聽起來蠻繁瑣的。最後沒錄取，可能不夠有年紀，就算有錄取也會考慮要不要去。」
行天宮在人力銀行上的執事徵人公告上說明，工作內容包括誦經、宣講、解籤、經典翻譯、參與公益活動、行政及總務等事務，新進見習執事起薪為3.7萬元，經3個月培訓通過進入試用期者，調加2000元；3個月試用期通過且正式任用者調加1500元；正式任用後滿1年且評核通過者，再調加1500元以及加班費。至於福利的部分，則包括免費提供三餐與住宿、中秋禮金與年終獎金，還有員工就醫優待。
還有網友留言分享擔任宮廟服務人員3年的工作經驗表示，服務人員其實就是負責處理宮廟或佛寺指派事務的執事，面試時可能會被要求述說個人背景、選擇在行天宮擔任服務人員的原因等，而且面試還要「過三關」，大多是由資深的師兄宗教服務人員和被派遣負責行天宮三宮的主持擔任面試官，最後與基金會執行長面試會談，再來由面試官向神明擲筊詢問是否可以聘請這位面試者，最後還有家庭訪問。
不過，這位前服務人員透露，若面試者的家族也有經營宮廟的或殯葬業、家中有需要陪伴照顧的重症患者，可能就無法被錄取。另外，應聘者被錄取後還有3個月訓練期，期間必須學習解籤、誦經腔調、法器用途、祭典細節、宣講理念觀點等，試用期通過後就會開始排班，1週內可能會被安排2次早上4時的加班，負責打開廟門與誦持寶誥。
服務人員的工作內容還包括撰寫今日祭元辰或祭解的名單、個人生辰八字、解籤、巡視宮廟周遭、被派去小巨蛋附近圖書館幫忙社區課程點名、外出訪視慰問等廟務事務，有時也會被安排到大殿誦經祭解。新人最後通過3個月考核後就能繼續工作，但除了行天宮外，也有可能還要在行天宮本宮、北投、三峽這三宮輪流服務，工作內容並不如想像中簡單。
