月薪4.5萬做5份工作！老虎牙子董娘劉伊心徵特助 網：根本24小時待命
娛樂中心／台北報導
劉伊心嫁給大24歲的戈偉如前夫、老虎牙子品牌執行長林志隆，現任老虎牙子董娘的她近日被網友發現開出「家庭教育陪伴特助」職缺，月薪4萬5000元，工作內容除了陪伴孩子學習、協助建立生活習慣外，還得負責接送小孩、協助董事長行程、配合家庭旅遊，甚至需要具備手機拍攝及基礎剪輯能力。由於工作範圍橫跨家教、司機、保母與影音製作，掀起討論，不少網友看到都認為根本是24小時待命。
劉伊心10年前曾因為介入老虎牙子面試，當時一度被網友揶揄為「面試達人」，她叮囑求職者的「即戰力」一詞也成為爆紅語彙。事後她發文解釋：「整個事件，我也學習到很多，在台灣偏雌性個性的社會，應該如何拿捏」。如今老虎牙子在人力網站刊登徵才廣告，內容顯示這份工作主要負責陪伴國小孩子完成作業、掌握學習進度、培養閱讀習慣與時間管理能力，還需陪同外出活動及家庭旅遊，白天也必須配合董事長行程接送，算算工作內容有5個項目。
此外更要求應徵者需具備手機拍攝及基礎剪輯能力記錄家庭生活與整理短影音素材，工作時間中午至晚間8、9點採月休8天，當中載明月薪約4萬5000元，提供勞健保福利。網友看到認為根本是全能型特助徵才，「中午先幫夫人拍影片，晚上接小孩再陪讀」，工作內容幾乎從白天忙到晚上，雖然寫中午過後上班，但白天還得配合董事長行程開車，根本就是24小時待命，不過也有部分網友認為，這類家庭特助職缺本來就屬於高度客製化工作，不能單純以一般行政職缺比較，掀起兩派論戰。而劉伊心10年前也曾被網友在PTT上爆料，稱自己日前到「老虎X子」求職遇到了一名極度不尊重面試者，貿然打斷整個對談的「L女」，稱這是「至今最扯面試經驗」，被認為就是在影射劉伊心。事後劉伊心也曾發文對外還原整個面試經過，並向該名面試者道歉。
更多三立新聞網報導
三代同堂畫面超狂！孫芸芸71歲母何念慈「真實狀態」曝光 網全嚇傻
傅子純血癌病逝4天！遺孀曬「登記結婚照」崩潰哭喊：你是我的全部
《鐵拳教育》劇中狂開8場記者會！他爆「驚人祕辛」：擠在1天內拍完
46歲傅子純血癌病逝！生前「最後身影」播出答題奪冠 網全看哭了
其他人也在看
不靠All in台積電！國小老師曝「5招理財」變有錢：默默拉開差距
近年來台股瘋漲，越來越多人選擇投資股票理財，一名會計系出身的國小老師在Threads上分享「人生做過最正確的理財決定」，原PO強調，不需要那種高大上的答案，像是「All in台積電」或是「阿公留了一棟房給我」，而是當下看起來超普通，可能只是一個習慣、一個選擇或觀念，卻能成為在多年後默默拉開與同齡人差距的關鍵。
年賺5百萬被動收入！56歲侯昌明消失螢光幕 半退休「驚人近況」曝光
56歲侯昌明和曾雅蘭婚後育有一雙兒女，一家四口家庭生活美滿，已半退休的侯昌明先前曾透露夫妻倆長年投資房產、股票跟基金，一年有500萬被動收入，兩個小孩在美國紐約求學4年估計燒3千萬。近期全家展開日本之旅，正當一家人在關西機場前往京都的電車上享受假期時，一場因搬運行李而起的異國偶遇，意外觸動了他的內心深處，讓他有感而發。蔡維歆
多米多羅慘了？！她當年批評黃山料遭「進攻」：直到現在都還瑟瑟發抖
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，相關話題連日延燒；網紅陳沂透露，當年她曾發文批評黃山料的一個觀點，結果被黃山料親自發文點名回覆，「更不用說被很多刪料粉絲進攻叫我保持善良，直到現在都還瑟瑟發抖」。
前半生操勞，晚年幸福順遂的5生肖！屬馬半輩子都忙於照顧家人，「這位」活的像個陀螺老了才開始享受
有些人的人生像開外掛，年紀輕輕就順風順水；但也有一種人，年輕時總是在扛責任、忙生活、顧家庭，很多時候甚至連喘口氣的時間都沒有。別人正在享受青春，他們可能早就在為未來打拼。雖然一路走來不輕鬆，甚至吃過不
8歲賺一棟房！39歲最美童星認「5年沒戲拍」揭真實收入：考慮退演藝圈
39歲女星楊佩潔7歲就出道拍廣告，被封為「最美童星」，轉戰戲劇圈之後同樣表現亮眼。先前她上節目曾提及母親從沒告知她當年實際收入，但小時候拍了廣告兩年多之後，家裡就購入一棟房子。如今她發文透露已經5年沒作品，坦言是否該離開演藝圈了？蔡維歆
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
傅子純螢幕「最後遺作」曝光！獨排眾議答題奪冠 網全看哭了
【緯來新聞網】八點檔男星傅子純6月7日因急性血癌過世，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。他生前參加《哈！真
殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了
嘉義市東區某住處成了「非法電子煙發貨中心」，海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化警方、岸巡組成專案小組，經過調查一舉將其瓦解，現場查扣電子煙主機4000台、煙彈9500和及相關組裝元件1箱，與前次遭查扣之電子煙主機，合計市值逾6000萬元；據了解，主嫌黃姓男子曾因殺人罪遭判無期徒刑，出獄後原想重新做人，但卻在3年前交了有毒癮的顏姓女友，開始習製摻有「依托咪酯」煙彈，進而開始與中國大陸業者勾結，在台建立據點牟利，訊後被依危害毒品防治條例移送，黃男、顏女分別以5萬元、3萬元交保。
離了洗錢夫後1／鄭雅勻「兼3職改開國產車」 淚吐單親媽心聲：我還剩下什麼？
回顧當年事件爆發時，鄭雅勻發文強調對前夫惡行毫不知情，並稱已辦理離婚，但隨即被網友發現張旭昇早在2021年就曾因擄人案被捕，且鄭雅勻本人還掛名男方公司的董事長，大眾對她的說法始終持保留態度。後來法院判決書曝光，記錄了張旭昇曾要求「等幼子滿月再投案」，揭露了鄭...
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
信義區「連搭霸王車、吃霸王餐」全被拍！慣犯女家屬收殘局：願全額付清
新北市一名楊姓司機日前於台北市信義區載一名女子準備前往其汐止住處，怎料，就在女子準備下車時，竟稱自己忘記帶錢、沒有電子支付欲下車領錢，聲稱要去領錢後便一去不返。司機將女子坐「霸王車」的行徑PO上社群網站，沒想到，底下釣出店家指控女子不僅坐霸王車，還在微風南山吃「霸王餐」，怒批其行為根本是慣犯。事件延燒至今，店家透露，女子家屬已主動向其聯繫，除了表達歉意外，也承諾將餐費全額付清。
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
郭鑫被爆熱戀徐至琦 坦言主動追求
電影《腎上腺母侵》9日舉行首映會，演員田麗、李㼈、南果步、郭鑫、劉黛瑩、班鐵翔、夏光莉、陳蘊予、何采蓁均出席，近期傳出郭鑫與徐至琦爆熱戀，郭鑫表示兩人認識已久，女方也確實是他的女神：「我想說，主動追求這類的事應該是由男生來承擔，寫我就好。至於私生活部分，我以後不會再回應，也沒有必要向大眾更新。」
每天打遊戲、追盤爽領4萬5 網揭「比保全更夢幻」職缺：到死都不離職
近期有網友在網上分享夢幻職業，提到朋友轉行做靈骨塔管理員，不僅月領4萬5千元，還有保障14個月薪資與穩定的排班休假，由於平日工作單純，還可以隨心所欲地投資看盤或玩遊戲，讓原PO羨慕不已，甚至想一輩子做下去。
滿血回歸拚賺錢2／沈玉琳復工馬拉松式錄12小時 離場難掩病後疲累感
6月3日下午一輛載有糖炒栗子設備的貨車抵達台北市西門町後，現場眾人立刻投入搬運工作。包括潘若迪、馬力歐以及短今主動協助搬運大型鍋具與爐具等設備，而沈玉琳雖有意幫忙，身旁工作人員與夥伴顯然仍十分顧及他的身體狀況，多數重物都由其他人分擔，其中慢半拍的艾融也搶著...
周玉蔻又輸了！這回要賠民視150萬元
資深媒體人周玉蔻因在民視《辣新聞》節目及社群平台指控中廣前董事長趙少康「家暴、拋妻棄子、不認骨血」，遭法院認定言論非事實且未經合理查證。台北地方法院10日判決周玉蔻應給付民視150萬元，加上先前個人須賠趙少康20萬元的確定判決，周玉蔻此案相關賠償總額已超過170萬元。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
師鐸獎30年女師成「吸血主任」！把家長當ATM狂詐477萬…檢怒求刑12年
彰化縣溪湖鎮某國小附設幼兒園一名楊姓主任，在教育界服務近30年，曾獲教育部教育卓越獎與師鐸獎，日前遭人檢舉涉嫌超收學費，彰化地檢署調查發現楊女近5年利用職務之便，超收註冊費、寒暑假加托費、代辦費及詐領公部門補助款等，詐領金額高達477萬2552元，其中光是超收家長費用就高達160萬元。檢方近日偵結，依貪污治罪條例、詐欺、偽造文書、洗錢防制法及商業會計法等罪嫌起訴楊女，求處有期徒刑12年，並聲請沒收或追徵不法所得。
為錢撕舊情／18年情散對簿公堂 文青女神遭指施壓、私吞唱酬
藝人張琳因參與《小姐不熙娣》打開知名度，近日卻捲入與前未婚夫的財務糾紛。男方在社群平台公開點名，指控她積欠200萬元遲遲未還，昔日論及婚嫁的戀人如今徹底撕破臉。演藝圈因愛情走到盡頭後，演變成財務糾紛的案例並不少見。
林襄續愛馬傑森／根本沒分手？ 林襄經紀公司「希望能給一些空間」未否認交往
中職啦啦隊女神林襄與樂天桃猿球員馬傑森，本月初低調約會遭本刊直擊，小倆口手牽手逛街、吃飯看電影，原本見光死的戀情，似乎只是轉為地下情發展。今（10日）雙方甜蜜約會的畫面曝光後，林襄經紀公司第一時間給出回應，但並未否認兩人交往。