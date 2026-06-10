月薪4.5萬做5份工作！老虎牙子董娘劉伊心徵特助 網：根本24小時待命

娛樂中心／台北報導

劉伊心嫁給大24歲的戈偉如前夫、老虎牙子品牌執行長林志隆，現任老虎牙子董娘的她近日被網友發現開出「家庭教育陪伴特助」職缺，月薪4萬5000元，工作內容除了陪伴孩子學習、協助建立生活習慣外，還得負責接送小孩、協助董事長行程、配合家庭旅遊，甚至需要具備手機拍攝及基礎剪輯能力。由於工作範圍橫跨家教、司機、保母與影音製作，掀起討論，不少網友看到都認為根本是24小時待命。

老虎牙子在人力網站刊登徵才廣告。（圖／翻攝自104人力銀行）

劉伊心10年前曾因為介入老虎牙子面試，當時一度被網友揶揄為「面試達人」，她叮囑求職者的「即戰力」一詞也成為爆紅語彙。事後她發文解釋：「整個事件，我也學習到很多，在台灣偏雌性個性的社會，應該如何拿捏」。如今老虎牙子在人力網站刊登徵才廣告，內容顯示這份工作主要負責陪伴國小孩子完成作業、掌握學習進度、培養閱讀習慣與時間管理能力，還需陪同外出活動及家庭旅遊，白天也必須配合董事長行程接送，算算工作內容有5個項目。

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老虎牙子在人力網站刊登徵才廣告。（圖／翻攝自104人力銀行）

此外更要求應徵者需具備手機拍攝及基礎剪輯能力記錄家庭生活與整理短影音素材，工作時間中午至晚間8、9點採月休8天，當中載明月薪約4萬5000元，提供勞健保福利。網友看到認為根本是全能型特助徵才，「中午先幫夫人拍影片，晚上接小孩再陪讀」，工作內容幾乎從白天忙到晚上，雖然寫中午過後上班，但白天還得配合董事長行程開車，根本就是24小時待命，不過也有部分網友認為，這類家庭特助職缺本來就屬於高度客製化工作，不能單純以一般行政職缺比較，掀起兩派論戰。而劉伊心10年前也曾被網友在PTT上爆料，稱自己日前到「老虎X子」求職遇到了一名極度不尊重面試者，貿然打斷整個對談的「L女」，稱這是「至今最扯面試經驗」，被認為就是在影射劉伊心。事後劉伊心也曾發文對外還原整個面試經過，並向該名面試者道歉。

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