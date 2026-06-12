月薪45K「上午看盤下午打遊戲」！ 他曝1夢幻職業 網嘆：比保全爽





不少人都想找到錢多事少的工作，但有時滿足這些條件的工作超乎想像。有網友分享擔任靈骨塔管理員朋友的現況：月薪45K，工作清閒且休假穩定，戲稱是「爽缺」，引發熱議。

該名網友在社群媒體Threads上發文，提到一名原本從事保險業的朋友轉換跑道到殯葬業，原以為朋友是負責銷售塔位，沒想到實際工作內容是負責看顧塔位之類的行政職務。雖然要輪班，但班次與工作時間都很固定，每天上班約8小時，每月休假8天，國定假日另計，月薪約4萬5000元，且享有14個月年薪保障。同時也表示，自己是第一次知道還有這類工作職務，更因為感覺該工作壓力不大且收入與休假都很穩定，戲稱根本「夢幻職業」，「還真的可以一輩子做到死都不離開」。

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▼原PO表示朋友轉職擔任靈骨塔管理員後，休假穩定，工作壓力不大，讓他戲稱像是「夢幻職業」。（示意圖／取自Pexels）

此外，他還在留言中補充提到，朋友曾分享過工作環境照片，園區依山傍水、綠樹環繞，環境整潔且相當清幽，看起來更像大型公園或景觀園區，還有宗教設施，並定期舉辦法會，整體氛圍莊嚴平和，並沒有既定印象中的陰森感。朋友還表示，每天上班要做的事情不多，幾乎在等下班，上班時間內想做什麼事情很自由，朋友經常是上午看盤玩股票，下午掛網打GAME就度過了一天。

此案例吸引不少網友討論，有網友認同若心態上沒有忌諱，這的確是一份輕鬆的工作：「根本爽缺，幾乎什麼事都不用做，也不會加班，薪水福利也好」、「真的是上班等下班，手機滑到沒電」，也有人用大樓保全工作做對比，認為的確更清閒：「爽缺耶，感覺比保全還好」、「去大樓保全 住戶會嘰嘰掰掰 靈骨塔的住戶 不會 」、「保全、社區櫃檯待久了，就會覺得顧那些灰真的沒有什麼，活著的比較可怕 」。

▼原PO提到，朋友分享工作環境環境整潔且相當清幽，沒有陰森感覺。其他有些網友認為，這樣清閒無壓力的工作能月領4萬5千元也算不錯。（示意圖／取自pixabay）

不過，也有網友認為，從薪資和工作內容來看固然不錯，但4萬5千元並不算高薪，若安於此狀態，從長期角度來看，反而會限制未來的發展：「一輩子4.5萬？只能說每個人目標不同」、「4萬5？對生活也太沒追求了」、「四萬五說實在的真的不多。一人飽全家飽不買房、不孝親大概還可以吧？」

（封面圖／東森新聞資料照）

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