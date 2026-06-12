月薪6萬買不起千萬房？ 網友算完房貸崩潰：「到底要多少才夠」

網友發文詢問買桃園或宜蘭找25坪以下房子，自備款要多少才夠。（示意圖，Pexels）

面對居高不下的房價，究竟要存多少積蓄才能安心置產？有網友在論壇發文表示，看到別人分享月薪6萬、存了200萬卻發現買不起千萬房，不禁焦慮發問現在是否沒有千萬存款就別想買房，引發熱烈討論。

這名網友在Dcard發文表示，有看到其他網友分享，看中1間30坪、開價1200萬元的2房物件，扣除2成頭期款240萬元後，未來30年每月需扛高達3萬5,000元的房貸，算下來月薪只剩2萬5000元，還要再應付水電費、管理費與稅金，買了房反而壓力大到「活不起」，讓原PO看完十分無奈，向房仲求問若在桃園或宜蘭尋找25坪以下的房子，自備款到底要存多少才夠。

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貼文曝光後也掀起熱烈討論，不少網友直指問題在於高估能力，直言「因為他看超出能力的房子，月薪6萬，應該買800萬以內的房子」，也有人搖頭表示「200萬頭期，真的太少了」、「存到總價的一半才有資格買」、「還要加房仲服務費，家電裝潢費用，起碼300起跳」。

許多過來人則紛紛分享實戰策略，表示「不一定要從新建案買起，可以先買小窩或中古屋自己住」、「第一間房根本就不是買來住的，買個低總高投報的來收租轉資金，時間差不多了就賣掉換一個標的，慢慢小換大」。

此外，更有同等預算族群跳出來分享真實數據，有人透露「我也是頭期兩百左右，買在新北鶯歌的渼麗綻，現在1100萬買得到25.41坪，30年的月繳差不多35000」；不過，也有網友抱持不同看法，認為目前房市氛圍下「再信貸一些買張台積台達發哥不好嗎」、「現在這波央行壓房，我比較推薦先買股票」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，由於桃園和宜蘭的範圍相當遼闊，在缺乏具體地段下較難直接判斷，不過他給出具體建議，購屋族在扣除手中掌握的自備款後，可以先嘗試以「2.5%的利率」來試算，並搭配預計申請的貸款還款年限，回推算出每個月實際要負擔的金額，來評估是否符合自身能力。

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