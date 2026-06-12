月薪6萬、自備款200萬難買千萬房！首購族焦慮試算房貸引網論戰
財經中心／程正邦報導
面對居高不下的房地產價格，究竟要累積多少儲蓄才能安心購屋，始終是健全財務規劃的熱門議題。日前有網友在網路論壇發文表示，看到他人分享月薪6萬元、手中握有200萬元自備款，卻發現根本買不起總價千萬元的房屋，不禁感到焦慮，上網發問現在是否必須具備千萬存款才能考慮置產。該貼文隨即引發熱烈討論，不少過來人直指問題在於購屋目標超出了實質負擔能力。
房貸佔月薪過半恐衝擊生活品質
一名網友在Dcard發文提到，他看到其他購屋族相中1間位於北台灣、開價1200萬元的30坪2房物件。若扣除2成的頭期款240萬元，以現行房利率試算，未來30年每個月需要償還高達3萬5000元的本息。如此一來，月薪6萬元在扣除房貸後僅剩下2萬5000元，還得應付社區管理費、水電瓦斯費以及每年的房屋稅、地價稅。原PO感嘆，買了房反而讓自己落入生活費捉襟見肘的窘境，因此向網友尋求解答，若將目標轉往桃園或宜蘭等地區、鎖定25坪以下的物件，自備款究竟要存多少才算安全。
貼文曝光後，大批具備置產經驗的鄉民與購屋族紛紛給出回應。有人直言，問題在於買方高估了自己的財務防禦力，月薪6萬元若要維持生活品質，總價應該控制在800萬元以內。也有資深投資人搖頭表示，200萬元的預算確實太少，因為除了房屋總價的頭期款，實務上還必須加上給房仲的服務費、契稅、代書費，以及後續的基本家電與裝潢費用，自備款起碼要從300萬元起跳才不會面臨資金斷頭風險。
實戰族群分享買房與理財新思維
在策略調整方面，許多過來人分享了「以時間換空間」或「小換大」的實戰經驗。有網友指出，第一間房不一定要鎖定新建案，可以先從低總價的中古屋著手。另外也有背景相似的購屋族分享具體數據，透露自己同樣手握200萬元左右的頭期款，最後選擇落腳在新北市鶯歌區的新成屋，以總價1100萬元購入25.41坪的物件，搭配30年期房貸，每月負擔同樣落在3萬5000元左右，這顯示在選對區域的前提下，千萬元的預算仍有機會成家。
不過，面對當前中央銀行實施信用管制、限貸令等壓抑房市的氛圍，也有部分網友抱持完全不同的資產配置思維。這派理財族群認為，現階段與其硬擠資金進入房地產被房貸綁死，不如利用現有的200萬元本金投入股市，配置在台積電、台達電或聯發科等長期績優的權值股，透過領取股息與爭取資本利得，或許能更有效地累積未來資產。
專家建議以2.5%利率評估負擔
對此，義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，桃園與宜蘭的地域範圍非常遼闊，各行政區的房價落差極大，在缺乏具體路段與屋齡資訊下較難一概而論。他給出具體的財務試算建議，購屋族在扣除手中能動用的自備款後，應嘗試以「2.5%的利率」作為基準進行保守試算，並搭配預計申請的貸款還款年限，精確回推每個月實際要支付的本息金額。曾敬德強調，每月房貸支出最好控制在總收入的3分之1到2分之1以內，才能在置產的同時，確保自身財務結構的健全與彈性。
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