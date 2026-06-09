月薪8萬只是小咖！冷氣師傅「超狂收入」曝光…內行人揭殘酷真相：屬於消耗品

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有網友近日發現冷氣師傅原來月收至少8萬元。示意圖／翻攝Pakutaso

隨著夏季到來，最近不少民眾都在尋求冷氣師傅上門維修或是清洗冷氣，然而卻有一名網友驚訝發現，原來冷氣師傅月收入可達8萬，甚至10萬元以上，為此感慨直呼「感覺入錯行」，也讓消息曝光後頓時引發熱議，更釣出業內人士無奈直言：「富貴險中求！」

一名網友近日在Threads上發文表示，他這天聽到冷氣師傅分享業內薪水後嚇了一大跳，因他如今才得知原來冷氣師傅1個月內8萬入袋已是「小咖」，而正常收入幾乎都是月入10萬起跳，也讓他驚嘆：「真的有種入錯行的感覺，為什麼裝冷氣可以這麼賺啊？」

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消息曝光後頓時引起熱議，不少網友紛紛分享經歷：「17年前我住大樓23樓請人來裝冷氣，室外機裝在外牆橫樑上，師父沒有任何安全措施就直接施工，這種錢我還真不敢賺」、「自己接案子才有這個薪水，領店家薪水的師傅大概5到8萬而已」、「現在要修水電的問題，都要和師傅預約很久耶」、「以前當兵的朋友，家裡做的就是冷氣。旺季每天10台以，受傷簡單包紮完繼續做，只要delay客戶就會找別人，單就沒了，淡季就是洗冷氣、出國玩。」

安裝室外機的地方通常都在外牆，很多作業地點都沒有安全措施。示意圖／photoAC

也有不少冷氣師傅也留言揭露箇中關鍵，並透露這行可謂高風險高回報：「身為做冷氣的我只能簡單的跟你說，好好做客人的冷氣，別亂搞的話客人一般來說都會介紹新的客人給你，但也別忘了每年摔死的大部分都是做冷氣的，不外乎就是靠勢有經驗懶得做好安全措施，然後就回蘇州吃鴨蛋」、「冷氣跟水電一樣，師傅屬於消耗品，一個不小心…命就沒了」、「基本上好好做不要洗客人，回頭客會很多」、「我去年年底做冷氣的時候，才不小心從一層樓高採光罩摔下來，右手骨折，現在還沒完全復原，真的要很小心才可以。」

冷氣師傅為何是高危工作？

高空墜落：安裝室外機常在窗外、外牆、鐵架、頂樓，很多作業點沒有完善護欄或安全繩，一旦失足，通常都是嚴重傷亡等級事故，這也是冷氣維修事故中最常見的死亡原因之一。

電擊風險：拆裝、維修冷氣時可能都會接觸到高壓電源、啟動電容、未完全斷電的機組，若處於潮濕環境再加上金屬工具，恐將導致風險加倍，即使電擊不致命，也可能造成嚴重燒傷或心律問題。

重物搬運與肌肉骨骼傷害：室外機重量從30公斤到100公斤以上都有，再加上安裝時可能需要搬到狹窄樓梯、高樓層，或是頭頂吊掛安裝，長期下來恐造成腰椎受傷、肩頸退化、膝蓋磨損等傷害。

高溫與中暑：夏季通常是冷氣維修的旺季，師傅若是在室外作業，體感溫度經常超過40°C，可能會導致中暑、熱衰竭、脫水等狀況。



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