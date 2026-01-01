月薪8萬找「總裁夫人貼身管家」！職缺內幕「包山包海」被吐槽：現代宮女

網路上一則董娘找管家的職缺廣告引發關注。示意圖。取自Pexels



高雄有一則標榜「總裁夫人貼身管家」的徵才廣告近日引起關注，內容說明月薪6萬至8萬元，另有2個月年終獎金，並註明三節紅包各1萬元，福利條件看似優渥，但工作內容曝光後，卻引發網友熱烈討論。

根據徵才廣告，這項職缺需「隨傳隨到」，負責陪伴董娘日常生活、開車接送配合行程，並機動處理交辦事項，同時強調應徵者須具備高度耐心、良好品德與配合度。部分網友直言，工作內容橫跨管家、司機、助理甚至保母角色，工作內容包山包海，與薪資水準不成比例。

據了解，這是來自美濃區的一家園藝公司董娘開出的職缺。公司表示，原本任職15年的管家因家庭因素一度規劃離職，內部員工才代為將徵人訊息刊登上網；未料消息引發外界關注，該名管家決定續留，公司也隨即將徵才廣告撤下，但話題已在網路持續延燒。

不少網友對職缺內容提出質疑，有人戲稱這是「現代版宮女」，也有人直言「8萬元想找24小時貼身人員太便宜」，更有留言將條件濃縮為「隨叫隨到、要有耐性、會開車、罵不跑」。也有自稱過來人的網友分享經驗，指出類似職務常出現工作範圍不斷擴張、精神壓力沉重的情況，提醒求職者勿只看表面薪資。

不過，也有另一派網友持不同看法，認為該職缺提供住宿，實際工時未必是24小時，加上有機會接觸高資產家庭，若能妥善應對，額外紅包或回饋可能成為隱性收入，形容這是「懂得相處就有機會的工作」。

