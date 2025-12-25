月薪8萬物價吃不消！竹科工程師「9招省錢秘訣」曝光：裝窮賣慘

一名竹科工程師分享9招省錢秘訣。示意圖／翻攝自Pixabay

不少工程師夢想在竹科工作，近日有名工程師抱怨，原本月薪8萬在南科過得很舒適，但到竹科物價竟然吃不消。對此，一名竹科工程師在Dcard發文分享9招省錢方方法，強調「這就是我在科技業工作幾個月悟出來的心得，如果我不幸倒在試用期的話，請一定要傳承我的精神」。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

原PO身為竹科工程師在Dcard分享9招省錢秘訣，消費方面「補助+回饋+載具缺一不可」，原PO指出，公司給的補助要拿滿，另外還有重點是不要用識別證消費，使用電子支付的話，還有多一個發票的機會，也可以綁定信用卡賺回饋；此外，商店的活動要盡量參加換獎品。

原PO接著指出，要多使用二手貨、參加二手社團，購入價格較低的生活用品。另外，第三點是要善用公司的免費資源，包含講座、活動、健身房等，都要盡量使用。第四點為不要吃太飽，公司通常都會有下午茶聚餐或零食櫃，為避免浪費食物，要把胃留給免費的食物。

原PO指出，第五點是要研究公司的福利，舉例來說免費健檢、補助款、員工禮券等，有使用問題要詢問HR。原PO接著建議，在生活上要盡量選擇免費的休閒娛樂，可以選擇看直播就好，盡量不要買股票、買車、買房、吃大餐。他表示「裝窮裝慘」也是種策略，「很多人看到你是竹科工程師，就會凹說請客啦、吃飯啦、來玩燒錢的遊戲啦」等，他建議可以一率裝窮，減少額外花費。

最後，原PO指出，如果公司有自己需要的商品，就盡量在公司消費，這樣可以省錢。他也呼籲不要因省錢過度、加班過度搞壞身體，飲食上要記得吃得健康，不要吃垃圾食物發洩情緒，保留體力、彈性，要適度放慢節奏才能在職場走得更久。貼文曝光後，網友留言寫下，「熟練得令人心疼」、「反正都要扛棍子了 倒不如耍廢躺平上班刷題」、「在竹科工作都這麼省，一般人如我該怎麼辦，來吸風喝水吃土好了」。



