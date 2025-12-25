月薪8萬竹科物價吃不消！工程師曝9招省錢秘訣 堅持一原則「裝窮裝慘」

新竹科學園區。（圖／翻攝自新竹科學園區網站）

新竹科學園區由於有大量的高科技廠商，許多工程師也就近租屋方便上下班，近日有名工程師抱怨，原本月薪8萬在南科過得舒適，「在竹科物價直接2.5倍」，貼文曝光後引起熱議。對此，另一名竹科工程師則分享自己9招省錢辦法。

該名工程師在Dcard上以「竹科工程師的省錢秘訣」為題分享自己到職幾個月來，歸納出的9項省錢方法。第一個重點是善用公司補助與回饋機制，包括飲食補助、超商補助等「一定要拿好拿滿」，並搭配電子支付、載具與信用卡回饋，不僅能省錢，還有機會累積額外回饋。

在消費方面，他建議多加入在地或公司二手社團，透過二手交易降低生活成本，例如用較低價格購入家具、機車或筆電，同時也能將不需要的物品轉售。

他也提到，公司其實提供許多免費資源，包含課程、講座、活動、健身房，甚至文具、筆記本、提袋等物品，有需要時不妨多加利用。此外，在飲食方面，則建議避免頻繁外食餐廳，將胃口留給公司提供的下午茶、零食或聚餐。

針對福利使用，他提醒務必仔細研究公司制度，例如健檢補助、禮券等，並在期限前使用完畢，若有疑問要主動詢問人資，避免權益流失。

休閒娛樂部分，他則建議選擇低成本甚至免費的方式，避免高消費活動，「很多同事都有很花錢的休閒娛樂，比如說買車、買房、吃大餐、玩股票，這邊建議能不要就不要，我們在家看羅傑、超負荷、RB這種免費的娛樂就好了」，並強調「裝窮裝慘」也是一種社交策略，以減少被要求額外花錢的機會，「很多人看到你是竹科工程師，就會凹說請客啦、吃飯啦，來玩燒錢的遊戲啦，然後又是什麼結婚生子買房買車這種老話題，我這邊一律建議裝窮裝慘」。

原PO表示，自己就是幾乎每一餐都吃公司補助，且住在金山街6000元的套房內，放假都在家裡上網很少出門，「已經母單快三十年了，就問身邊的人誰還會想找我出去花錢？」

最後，他提醒工程師不要為了省錢或工作而犧牲健康，應適度調整作息、注意飲食，保留體力與彈性。他也以自身經驗分享，適度放慢節奏、保持身心平衡，反而能在職場中走得更長久。

貼文曝光後，網友則表示，「熟練得令人心疼」、「東西都拿去公司充、屎在公司拉、食物都在員餐吃，公司養我拜託，我只差沒把床搬去公司了」、「之前在前公司夏天為了省水電費，六日我都用公司廁所接水管洗澡，晚上鋪紙箱開冷氣過夜還太冷感冒，每天分別從不同廠區裝大桶冰水回去超爽」。

