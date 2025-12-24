月薪8萬難生存？工程師驚曝竹科物價飆南科2.5倍

竹科高薪吸引科技人才前往，但當地物價卻成為工程師們的惡夢。有網友透露，原本在南科月收入7、8萬過得相當寬裕，收到竹科面試後，前去考察當地物價，發現竟飆漲至2.5倍，直呼薪水根本沒有同步成長，讓他當場打消跳槽念頭。

有網友在Dcard上分享新竹物價。（示意圖／google 街景）

該名網友在Dcard發文分享，自己收到竹科的面試通知後特地北上了解環境，卻被當地消費水準嚇壞。他提到自己平時喜歡打球，但查詢球場場租後發現，1小時竟然要價將近700元，讓他不禁感嘆「在這裡如果有個人興趣，到底要怎麼活？」看完周遭物價後，他立刻放棄轉職的想法。

貼文引發熱烈討論，不少網友紛紛表達認同。有人抱怨「金山街蛋花湯一碗50我已經麻痺了」，也有人直言「就一堆店家看新竹工程師有錢，所以就想賣貴一點」、「新竹店家，又跩又坑，訂那價格意思就是要你分紅要分出來」。甚至有網友認為「真的覺得沒有年薪200萬，在新竹真的很不劃算」、「竹科是給科技精英住的，你不是聯發科台積電真的沒必要過來」。

更令人意外的是，連新竹在地人也深受其害。有當地居民無奈表示「在地人不是科技業怎麼辦」，另一名本地人也抱怨「在新竹還沒見過低於90元的燙青菜，而且還超小一盤 。」

不過也有部分網友質疑物價漲幅是否真有如此誇張。有台北人留言指出「台北人來新竹覺得物價差不多，但新竹房價便宜不少，只是整體的生活機能跟娛樂差很多」、「這一定沒在台北生活過 台北比竹科還貴一點 當學生都活得下去了 更何況有在賺錢」，也有人表示「吃的可以自己煮比較省錢」。

