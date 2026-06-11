月費暴漲近7成 葉欣眉怒喊退訂 下一秒卻被優惠收服

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〔記者馮亦寧／台北報導〕外送平台昨(10)宣布更新會員方案，訂閱價飆漲。不少人發現每月訂月費用從120元調高到199元；年訂閱費用則由1200元調高至1990元，覺得漲幅過大的用戶紛紛準備退訂。女星葉欣眉表示，她看到新聞時，覺得自己平常的確很少用到外送平台，打算晚上就取消訂閱，沒想到就在網頁再度確認是否取消時，一時失心瘋又決定續訂，葉欣眉表示，她的朋友更猛，竟然拿到更優惠的價格。

葉欣眉本來以為自己撿到便宜，沒想到有朋友拿到的折扣比她還低。(資料照，記者王文麟攝)

葉欣眉說，自己正要按下取消的時候，網頁上出現「確定要取消嗎？如果繼續續訂，一年，明年訂閱費五折」當下葉欣眉就被折扣力度打動，同意續訂。但葉欣眉的朋友更狠，她看到明年訂閱費五折的通知，仍鐵了心要取消訂閱，等到回到主頁時，網頁竟發出超狂優惠「現在續訂，明年訂閱費享有四折優惠喔！」

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發現友人拿到四折價格，葉欣眉自嘲差點吐血，更說「果然骨氣是值錢的，果然不要的最大」。

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