月費最高8萬三溫暖火警 門把壞、求救鈴失效！網紅夫妻受困奪命

日本會員制高級桑拿日前發生火警，造成2名顧客身亡。（翻攝saunatiger官網）

日本東京赤坂一間高級會員制三溫暖「三溫暖老虎」（SAUNATIGER）日前發生火警，導致正在使用三溫暖的一對夫妻逃生不及當場喪命，且男方呈現保護姿態，用盡最後氣力保護妻子到最後一刻，兩人都有逃生掙扎跡象，日本警方初步發現，三溫暖包廂內外門把掉落、緊急求救鈴失效，業者則發聲明強調會全力配合調查，死者背景也曝光。

三溫暖老虎以換元專屬豪黃私人包廂為標榜，最高級「鑽石會員」月費高達39萬日圓（約新台幣7.8萬元），會員制三溫暖吸引不少名流上門，不過15日卻發生火警，造成正在使用三溫暖的夫妻身亡，死者分別為經營美髮沙龍36歲松田政也、37歲美甲師松田陽子。

廣告 廣告

當天日本警消獲報趕往現場時，發現2人在3樓包廂地板上，松田陽子倒臥在下，松田政也則以保護姿勢疊在妻子身上，2人不僅頭部靠近門口，手部也有傷痕，且包廂玻璃有撞擊痕跡，另外，包廂內外兩側門把都脫落，緊急按鈕雖有按壓痕跡，但事後發現電路2年來都呈現關閉狀態，目前日本警方朝業務過失致死方向調查。

松田政也生前相當積極經營社群，持續分享教學畫面以及髮型作品，IG累積超過3.8萬粉絲，他在日本開設至少5家分店，在美髮界小有名氣，如今卻意外喪生、遺留1子，讓外界相當感嘆，社群湧進不少網友悼念；面對意外，業者三溫暖老虎則透過官網連發聲明，強調會全力配合調查。





更多《鏡新聞》報導

網紅Meg推Pingu聯名服飾喊噁遭炎上 刪影片、聲明沒道歉難止血

美國持續聲援黎智英 AIT轉盧比歐聲明！要北京終止折磨、考量釋放

雪梨邦迪海灘槍擊12死 英勇男擒抱奪槍！成功阻止傷勢擴大