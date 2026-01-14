月賣1.4萬碗！「京都拉麵霸主」來台北了 限定款有烏魚子超台灣味

生活中心／賴俊佑報導

魁力屋以旗艦店之姿進駐台北新光三越南西店。(圖／記者賴俊佑攝影)

京都北白川系拉麵霸主終於來台北啦！「魁力屋拉麵」延續台南首店驚人熱度，以旗艦店之姿進駐台北新光三越南西店，1月16日正式開幕，並推出台北限定「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」；另外，尊鴻餐飲集團全新餐飲品牌「所 SUO」進駐台中勤美商圈，將花雕酒、烏魚子、脆皮五花豬等經典台味揉合進義式料理。

魁力屋經典之作「特級京都熟成醬油雞湯拉麵」。(圖／記者賴俊佑攝影）

魁力屋台北旗艦店限定款「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」。(圖／記者賴俊佑攝影)

魁力屋拉麵旗艦店在台北！限定款「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」

「魁力屋拉麵」以特色鮮明的招牌「京都熟成醬油湯頭」在京都北白川拉麵激戰區迅速累積人氣，台灣首店2025年8月進駐台南新光三越小北門店，創下單月來客數超過1萬3500人、月銷1萬4000碗驚人紀錄；今年1月6日插旗新光三越台中中港店，1月16日以旗艦店之姿進駐台北新光三越南西店，不到半年達成全台北中南3大據點完整布局。

魁力屋經典之作「京都熟成醬油雞湯拉麵」源自創辦人藤田社長家族長期經營醬油批發背景，嚴選香氣爆滿的熟成醬油，搭配每日熬製的雞骨高湯，打造清爽卻富含層次的京都風味；「京都豚骨醬油拉麵」以熟成醬油為基底，搭配細火熬煮的豚骨精華湯頭，成就濃郁帶有層次的絕妙湯品。

台北旗艦店限定款「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」以濃郁細緻的台灣限定雞排湯為基底，搭配雲林產鹹香烏魚子，鹹鮮風味在口中緩緩展開，與雞白湯柔和與濃厚相互交織；台灣限定款「京都雞白湯醬油拉麵」以長時間熬煮的雞排湯為基底，搭配魁力屋引以為傲的熟常醬油，呈現香氣內斂、回甘清爽卻富有深度的湯頭表現。

歡慶台北旗艦店開幕，1月16日至1月18日推出3日限定回饋，每日前50名入店消費者可獲得「免費招待券」一張。

尊鴻餐飲集團最新品牌「所 SUO」進駐台中勤美商圈。(圖／尊鴻餐飲集團提供）

「所 SUO」主打台義混合料理。(圖／尊鴻餐飲集團提供）

台義餐酒館插旗台中勤美 烏魚子、牛三寶玩出新味

尊鴻餐飲集團2014 年成立，以平價大利麵「HUN 混」在台中打響名號，橘醬系列、爆量蛤蜊系列深受學生喜愛，後續創立「JAI 宅」、「嵩 sung」等義式餐廳；全新品牌「所 SUO」定位於中價位帶（新台幣300–800元），僅次於「嵩 sung」，主打「低社交壓力」的沉浸式體驗，透過All Day Dining 全天享食的形式，讓餐飲回歸生活本身；此外，尊鴻餐飲集團全新麵包咖啡廳「Phase x DUM DUM」近期開幕，接下來還有酒吧跟大家見面。

「所 SUO」主打台義混合料理，首推「現刨烏魚子．海味炸吻仔魚燉飯」干貝魚湯燉飯帶酥炸吻仔魚的焦香，上桌後再現刨烏魚子，海味與鹹鮮相互映襯；「蒜油細煨青龍椒牛三寶圓麵」有牛肋、牛肚與牛筋三寶，麵條用牛肋汁與純淨奶油慢火細煨；「法式焦糖洋蔥．蛤蜊雞湯燉飯」以細火慢炒的焦糖洋蔥為底，與鮮美蛤蜊雞湯交織出清透且綿長的甘甜；新鮮蛤蜊與鴻喜菇堆疊自然鮮味，佐以奶油與乾酪，賦予口感絲滑圓潤的包容力。

其他菜色推薦包括「油潑辣籽爆香魷魚」以油潑辣籽與花椒勾勒出層次分明的麻辣香氣；「花雕酒漬奶油起司燉豚」以花雕酒醃漬的梅花豬肉，在奶油與起司包裹下，酒香與乳香自然相融；甜點部分Gelato 系列包含嚴選梨山青心烏龍與黃金桂花的「花落烏龍」，以及採用自然發酵手法、口感清爽酸香的「慢熟烏梅」；飲品部分則延續東方美人、紅烏龍、仙楂與蜜餞等直覺記憶，透過慕斯泡沫、冷萃與浸漬技術，將童年味道轉化為富有節奏感的當代飲品！

