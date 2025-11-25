月賺4.4萬！試吃員「每天吃80樣食物」變胖有補貼 神秘工作內幕曝光

試吃員工作負責品嘗各種食品，並確保食物口感、品質和食安。圖／掌聞視訊

近日有網友在社群平台發布影片，分享中國「試吃員」的工作內容，引發熱烈討論。事實上，試吃員負責品嘗各種食品，確保食物口感、品質和食安狀況，月薪能有1萬人民幣（換算約新台幣4.4萬）。雖然表面看上去，試吃員的工作只要一直吃，但對人的體力、耐力及味蕾都是極大考驗，也可能會出現口腔不適的狀況。

中國試吃員月賺4.4萬 變胖有補貼

綜合陸媒報導，近日有中國網友在社群網站發布一則影片，透露「試吃員」的辛苦。從影片中可以看見，試吃員從早上到公司就要進行各種食品的試吃，包含鴨脖、藕片、鴨翅等；吃完後還要去線下門市購買繼續試吃，最後要打千字報告回報公司食品狀況，要提出具體建議，月薪為1萬人民幣。不過，員工透露公司還會有額外的「長胖補貼」。影片曝光後，不少網友表示，「還招人嗎」、「我也好想吃啊，你們公司還有人嗎」。

試吃員在做什麼？工作內幕曝光

事實上，看似輕鬆的試吃員，其實工作強度很高，不僅每天都要連續品嘗不同類型的食物，包含甜點、鹹菜、飲料、零食，還要有敏銳的味覺跟良好的體力、耐力。由於長時間的試吃會讓人感到疲倦，尤其是工作密度高的高峰期，常常連續幾小時不斷吃東西，可能會導致味蕾變得遲鈍，甚至口腔出現不適感。

廣告 廣告

另外，試吃員的工作環境不見得很舒適，一些試吃的空間可能很狹小、空氣流通差，長時間待在這個空間會感到悶熱不透氣。試吃員要嚴格遵守衛生規定，不能隨便東吃西吃導致交叉汙染，吃完每樣食品還要漱口重製味覺，而食品公司對試吃的回報要求很嚴格，因此試吃員要保持高度專業、責任心，真實反映食品的品質，並在短時間內完成大量的試吃工作。

每天吃80樣食品！試吃員入職條件曝光

要怎麼擔任試吃員呢？事實上，試吃員正式名稱為「產品感官檢測工程師」，常見於食品企業新產品研發及品質檢測環節。從業人員需具備化學、生物或食品工程專業背景及大專以上學歷，透過嗅覺、視覺、觸覺及味覺綜合判斷產品合格性。

試吃員入職還要禁菸酒、進化妝塗指甲油，日常飲食需以清淡為主，以維持味覺的高敏感度，每天平均要吃80樣食品。堅果類的試吃員，平均每天手剝2千顆堅果。目前該產業起源於中國少數企業，堅果類檢測仍依賴企業自建經驗體系，歐美則已形成包含寵物食品試吃細分領域的成熟體系



回到原文

更多鏡報報導

陶朱隱園頂樓慶生！「河南王」王任生背景超狂 砸12億買帝寶只花5分鐘

57歲台男猝死廈門…兒拒認領遺體！友揭「心酸內幕」：常對妻兒照片流淚

50嵐「神秘符號」是什麼意思？他喝20年沒看懂 內行人揭正確答案