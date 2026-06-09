月賺429萬？Threads炫耀對帳單1關鍵露餡 遭網打臉投資詐騙
生活中心／程正邦報導
社群平台Threads近年成為許多年輕投資族群分享心得的管道，卻也淪為詐騙集團誘騙民眾加入投資群組的溫床。近日有網友在平台上揭發一起手法極其粗糙的詐騙貼文，該篇疑似詐騙的內容宣稱自己透過精準眼光，幫女兒進行將近1個月的投資，最終順利將手中持股全數獲利落袋，甚至曬出一張大賺429萬元的假股票對帳單，企圖吸引缺乏經驗的股民詢問加入群組。
代號與名稱完全對不上
然而，這篇漏洞百出的炫耀文隨即遭到熱心網友發文打臉。該篇詐騙貼文中將操作的標的寫為「蜜望寶」，並配上股票代號5426。但實際上，根據台灣證券交易所與櫃買中心的公開資訊，代號5426的上市櫃股票實際名稱為電腦週邊廠「振發」，而名稱相似的被動元件通路大廠「蜜望實」其股票代號則是8043。詐騙集團疑似利用修圖軟體改字、捏造對帳單時，誤將兩家毫不相干的公司名稱與代號拼湊在一起，創造出了台股根本不存在的「蜜望寶」。
相互吹捧形成共犯結構
面對這種連基本股票名稱與代碼都寫錯的低級錯誤，卻仍能看見許多可疑帳號在貼文下方盲目跟風，留言讚嘆並推崇發文者的投資技術，顯示背後有著集體相互吹捧的詐騙共犯結構。揭發真相的熱心網友痛批，這類修圖手法不僅漏洞百出，下方鼓吹的群眾更是在愚弄一般人的智商，「根本就是智障喜憨大型本營俱樂部」。
刑事局打詐儀表板也多次提醒民眾，對於在Threads等社群上主動分享的高額獲利對帳單或極力推薦的通訊群組，務必抱持高度懷疑態度，切勿輕信來路不明的投資管道。
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黃鐙輝為一事台積電全賣光！改靠1檔ETF賺錢 15年後月領30萬
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