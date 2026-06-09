月賺8萬只能算小咖！冷氣師傅揭「月薪破10萬」真相…網友嚇壞：不敢賺

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冷氣師傅月薪破10萬引發熱議，有民眾聽到後感嘆入錯行。（圖／資料照）

夏天是冷氣裝修旺季，行程滿檔的冷氣師傅，薪水可觀。有民眾分享近期聽到冷氣師傅的月薪，讓他吃了一驚，月薪8萬只能算小咖，正常都是月入10萬以上，讓他驚呼「有種入錯行的感覺」，也好奇為什麼「裝冷氣這麼賺？」文章曝光引發熱議，也釣出許多冷氣師傅揭密，坦言高薪代價不小，除了有嚴重的職業傷害風險，工作期間一不小心就小命不保。

近日有民眾在Threads上發文，表示聽到裝冷氣的薪水，真的有點嚇到，原以為月薪8萬已經很高，沒想到在業界只能算小咖，正常收入都在10萬以上，超高薪水讓民眾忍不住感嘆自己入錯行。

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貼文引發熱議，吸引眾多冷氣師傅現身說法，有人說「冷氣跟水電一樣，師傅屬於消耗品，一個不小心…命就沒了」、「因為搏命的」、「我去年年底做冷氣的時候，才不小心從一層樓高採光罩摔下來，右手骨折，還沒完全復原，真的要很小心才可以」、「有辦法自己一個抬室外機！再來考慮要不要做」、「做冷氣很累…有時候建案設計的外機位置很不理想，師傅們都是危險施工」。

還有師傅指出，冷氣裝修也有淡旺季之分。「自己接案子才有這個薪水 領店家薪水的師傅大概5萬～8萬而已」、「你把收入攤到十二個月，沒年終，這樣還會高嗎？」、「冬天有時候沒薪水」、「自己當老闆接案才有吧？師傅不加班週休二日 有八萬？」、「大月可以，小月沒接到案子養員工會吐血」。



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